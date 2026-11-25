قال ​كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، إنه لن يتولى المنصب لأكثر من ‌ولاية واحدة ​إذا نجح في إزاحة جياني إنفانتينو من رئاسة الاتحاد الدولي (فيفا)، مؤكداً أن هدفه سيكون إصلاح آلية صنع القرار داخل المنظمة الكروية الأكبر في العالم.

وكان تاشيما قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري ترشحه في مواجهة إنفانتينو، في الانتخابات المقررة في مارس 2027، والتي تمثل أول اختبار انتخابي لإنفانتينو منذ توليه المنصب عام 2016، بعدما فاز بالتزكية في دورتي 2019 و2023.

وأضاف تاشيما خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء: «ما زلت أعمل على وضع ملامح برنامجي الانتخابي، وأود التأكيد أنني في حال فوزي، لا أعتزم البقاء في ‌المنصب سوى ولاية واحدة مدتها أربع سنوات».

وأوضح المرشح الياباني أنه سيركز على «إجراء التغييرات الضرورية ‌في حوكمة الفيفا»، ولا سيما ما ‌يتعلق بآليات صنع القرار، وتعزيز الشفافية داخل الاتحاد الدولي.

وتأتي المنافسة في ظل انتقادات واجهها إنفانتينو على خلفية محاولته غير الناجحة لبيع حصة في عدد من البطولات، من بينها كأس العالم.

ولا تقتصر المنافسة على تاشيما وإنفانتينو، إذ أعلن أيضاً رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة ⁠القدم، فيليب ديالو ترشحه بدعم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وكشف تاشيما أنه أجرى بالفعل محادثة هاتفية مع ‌ديالو، معرباً عن أمله في لقائه شخصياً في أوروبا خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى وجود تقارب في الرؤى بينهما بشأن مستقبل الفيفا.

ولم يستبعد المرشح الياباني إمكانية التعاون مع ديالو إذا توافقت استراتيجيتاهما، لكنه أشار إلى أن النقاشات المقبلة قد تكشف عن اختلافات في وجهة النظر.

وختم: «الهدف الأساسي يتمثل في إيجاد سبيل لإعادة الاتحاد الدولي (فيفا) ​إلى وضعه الطبيعي ومساره الصحيح».