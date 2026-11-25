كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، عبر موقعه الرسمي، عن القائمة النهائية للمرشحين لجوائزه لعام 2026، والتي من المقرر الإعلان عنها خلال الحفل السنوي الذي تستضيفه مدينة لاغوس النيجيرية، 2 ديسمبر المقبل.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا خمسة أسماء يتقدمها المغربي أشرف حكيمي، حامل لقب النسخة الماضية، والسنغالي ساديو ماني، الفائز بالجائزة مرتين سابقاً، إلى جانب المغربيين إبراهيم دياز وإسماعيل صيباري، بالإضافة إلى السنغالي بابي غيي، في منافسة مغربية سنغالية على الجائزة.

وتأتي الترشيحات تقديراً لما قدمه اللاعبون من مستويات مميزة مع أنديتهم ومنتخباتهم خلال العام، ولا سيما في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، وكأس العالم 2026، إلى جانب المنافسات الأوروبية والمحلية.

ويسعى أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، إلى الاحتفاظ بالجائزة للعام الثاني على التوالي، بعدما قدم موسماً مميزاً مع فريقه والمنتخب المغربي، وأسهم في إنجازات الفريق الباريسي، فضلاً عن قيادة «أسود الأطلس» في الاستحقاقات القارية والدولية.

في المقابل، يدخل ساديو ماني، نجم النصر السعودي، المنافسة بطموح إضافة لقب ثالث إلى سجله، بعدما سبق له التتويج بالجائزة عامي 2019 و2022، كما نال جائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الأفريقية 2025، التي قاد خلالها منتخب السنغال إلى اللقب القاري.

ويحضر إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، في القائمة بعد تألقه مع المنتخب المغربي في البطولة الأفريقية، حيث توج هدافاً لكأس الأمم الأفريقية 2025 برصيد خمسة أهداف، فيما جاء ترشيح بابي غيي، لاعب فياريال، بعدما لعب دوراً مؤثراً في تتويج السنغال باللقب، وسجل هدف الفوز في المباراة النهائية أمام المغرب.

ويكمل إسماعيل صيباري، لاعب بايرن ميونيخ، خماسي المنافسة، بعد مساهماته مع المنتخب المغربي في مشواره القاري وبلوغه الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

وفي جائزة أفضل حارس مرمى، يتنافس المغربي ياسين بونو، حارس الهلال السعودي، والسنغالي إدوار ميندي، حارس الأهلي السعودي، مع حارس منتخب الرأس الأخضر فوزينيا، لاعب كولو كولو التشيلي، بينما استبعد المصريين مصطفى شوبير والمهدي سليمان.

أما جائزة أفضل لاعب داخل القارة، فتشهد منافسة بين المصري محمود حسن (تريزيجيه)، والمغربي محمد ربيع حريمات، والجنوب أفريقي تيبوهو موكوينا.

وفي فئة أفضل مدرب، تضم القائمة النهائية كلاً من محمد وهبي، مدرب المنتخب المغربي، والسنغالي بابي ثياو، مدرب منتخب السنغال السابق، والبرتغالي بيدرو ليتاو بريتو، المعروف باسم «بوبيستا»، مدرب منتخب الرأس الأخضر، فيما استبعد من القائمة النهائية، حسام حسن مدرب المنتخب المصري السابق.

ويتنافس الإيفواري يان ديوماندي، والمغربي أيوب بوعدي، والسنغالي إبراهيم مباي على جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا، في الوقت الذي استبعد فيه من القائمة النهائية، لاعب منتخب مصر وبرشلونة الإسباني، حمزة عبد الكريم.

أما جائزة أفضل منتخب، فتضم القائمة منتخبات السنغال والمغرب والرأس الأخضر، فيما تنحصر المنافسة على جائزة أفضل نادٍ بين ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، واتحاد العاصمة الجزائري، والجيش الملكي المغربي.