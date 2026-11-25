سادت حالة من الارتباك والغضب بين لاعبي وجماهير مانشستر سيتي الإنجليزي عقب نهاية مباراة الفريق بالتعادل 2-2 أمام نابولي، أمس الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما اعتقدوا أن الحكم أنهى اللقاء قبل انتهاء الوقت المحدد.

وكان الحكم الرابع فلورين أندريه قد أشار إلى احتساب دقيقتين وقتاً بدلاً من الضائع عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة على ملعب الاتحاد. ومع سعي مانشستر سيتي إلى تسجيل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، أطلقت الجماهير صافرات استهجان مدوية عندما أطلق الحكم إستفان كوفاتش صافرة النهاية، قبل نحو 20 ثانية من انتهاء الوقت، بحسب ما أظهرته شاشة الملعب.

وسارع لاعبو مانشستر سيتي إلى التوجه نحو الحكم، مشيرين إلى الشاشة العملاقة، لكن كوفاتش تمسك بقراره، واكتفى بالإشارة إلى ساعته، موضحاً أن الدقيقتين المحتسبتين وقتاً بدلاً من الضائع قد انتهتا، وأن شاشة الملعب كانت تعرض توقيتاً غير صحيح.

واستمرت صافرات الاستهجان مع توجه الحكم ومساعديه إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس، لكن اللقطات التلفزيونية أظهرت أن أكثر من دقيقتين كانتا قد انقضتا بالفعل من الوقت بدل الضائع، ما أكد صحة قرار الحكم بإنهاء المباراة.