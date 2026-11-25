نجح النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، في اعتلاء صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027، بعدما سجل هدفين في شباك آيندهوفن الهولندي، إلا أن منافسًا غير متوقع يشاركه الصدارة، متفوقًا على عدد من أبرز مهاجمي القارة الأوروبية.

ورفع مبابي رصيده إلى 6 أهداف في البطولة القارية، بعدما ساهم في فوز ريال مدريد على آيندهوفن بنتيجة 5-1، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

ويتقاسم مبابي الصدارة مع المهاجم اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس، لاعب كومو الإيطالي، الذي نجح في تسجيل 6 أهداف أيضًا، متفوقًا على أسماء كبيرة في مقدمتها النرويجي إيرلينغ هالاند والإنجليزي هاري كين.

ويحتل هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، المركز الثالث برصيد 5 أهداف، بالتساوي مع الإيطالي نيكولو تريسولدي، مهاجم كلوب بروغ البلجيكي.

ويتقاسم ثمانية لاعبين المركز الخامس برصيد 4 أهداف لكل منهم، أبرزهم هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، والبرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة، والغيني سيرهو جيراسي، مهاجم بوروسيا دورتموند.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2026-2027

- كيليان مبابي (ريال مدريد) – 6 أهداف

- أناستاسيوس دوفيكاس (كومو) – 6 أهداف

- إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 5 أهداف

- نيكولو تريسولدي (كلوب بروج) – 5 أهداف

- هاري كين (بايرن ميونخ) – 4 أهداف

- رافينيا (برشلونة) – 4 أهداف

- سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند) – 4 أهداف

- فابيان رويز (باريس سان جيرمان) – 4 أهداف

- دونيل مالين (روما) – 4 أهداف

- إرميدين ديميروفيتش (شتوتغارت) – 4 أهداف

- لويس سواريز (سبورتينغ لشبونة) – 4 أهداف

- أليكسي باتراكوف (غلطة سراي) – 4 أهداف