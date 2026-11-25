فاجأ النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور بتصرف غير متوقع، عقب انتهاء مواجهة الفريق الإسباني أمام آيندهوفن الهولندي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على آيندهوفن بنتيجة 5-1، على ملعب سانتياغو برنابيو، في مباراة شهدت تسجيل مبابي هدفين، فيما أحرز فينيسيوس هدفًا.

واختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» مبابي للفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، تقديرًا لأدائه ومساهمته في الانتصار الكبير الذي حققه الفريق الإسباني.

ونشرت صحيفة «آس» الإسبانية مقطع فيديو عقب انتهاء المباراة، ظهر خلاله مبابي وهو يقدم مجسم الجائزة التي حصل عليها إلى زميله فينيسيوس، أمام نحو 70 ألف مشجع حضروا اللقاء.

وجاء تصرف مبابي في وقت يواجه فيه فينيسيوس ضغوطًا وانتقادات بسبب تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة، ليقدم النجم الفرنسي رسالة دعم إلى زميله البرازيلي أمام جماهير ريال مدريد.

وأظهر الفيديو العلاقة الودية بين ثنائي هجوم ريال مدريد، بعدما ساهما معًا في تسجيل ثلاثة من أهداف الفريق الخمسة أمام آيندهوفن.