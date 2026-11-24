يعوّل السويسري جاني إنفانتينو على تحالفاته في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، التي تملك مجتمعة 110 أصوات من أصل 211، للفوز بولاية رابعة على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، فيما تدرس المعارضة إمكانية توحيد صفوفها خلف مرشح واحد لتفادي تشتيت أصواتها بين الفرنسي فيليب ديالو والياباني كوزو تاشيما.

وللمرة الأولى منذ انتخابه عام 2016، يواجه إنفانتينو منافسين على رئاسة الاتحاد الدولي، بعدما أكد فيفا تلقي ثلاثة ترشيحات للانتخابات المقررة في 18 مارس 2027 في الرباط.

وبينما تستند قوة السويسري إلى شبكة من التحالفات بناها على مدى عقد خارج مراكز النفوذ التقليدية لكرة القدم، تقود أوروبا مساعي إنهاء حقبته، في معركة تبرز التباين بين الثقل الاقتصادي والرياضي للقارات ووزنها الانتخابي داخل الاتحاد الدولي.

وكان إنفانتينو يتجه نحو إعادة انتخابه دون منافس للمرة الثالثة على التوالي، بعدما حصل على أكثر من 200 رسالة دعم من الاتحادات الوطنية بحلول كأس العالم الصيف الماضي، بحسب صحيفة «ذا غارديان» البريطانية، قبل أن يخسر جزءاً من مؤيديه على خلفية مشروع استثماري أثار أزمة داخل منظومة كرة القدم العالمية.

توحيد صفوف المعارضة

وبعد أشهر من التحركات الرامية إلى إيجاد منافس لإنفانتينو، استقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) على رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو (63 عاماً)، عقب عملية اختيار معقدة شملت أسماء عدة، أبرزها المدرب الفرنسي السابق أرسين فينغر، ورئيس الاتحاد المجري المصرفي شاندور تشاني، الذي تربطه علاقات وثيقة برئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفيرين.

لكن دخول الرئيس الفخري للاتحاد الياباني كوزو تاشيما السباق، في تحدٍّ لموقف القيادة الآسيوية الداعمة لإنفانتينو، أثار مخاوف من انقسام أصوات المعارضة بين مرشحين.

وكشفت «ذا غارديان» أن ديالو وتاشيما قد يوحدان جهودهما في محاولة للإطاحة بإنفانتينو، وأن السيناريو المرجح في حال التوصل إلى اتفاق يتمثل في انسحاب الياباني لمصلحة الفرنسي، في خطوة تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي.

ويواجه تاشيما تحدياً يتمثل في استقطاب أصوات داخل قارته، بعدما أعلن رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة دعم إعادة انتخاب إنفانتينو، فضلاً عن العلاقات الوثيقة التي نسجها السويسري مع اتحادات مؤثرة في غرب آسيا.

ونجح ديالو وتاشيما في الحصول على تزكية خمسة اتحادات وطنية على الأقل لكل منهما، وهو الحد الأدنى المطلوب للترشح، خلافاً للمدافع الدولي السويسري السابق رامون فيغا، الذي أخفق في تأمين الدعم اللازم رغم إعلانه مراراً عزمه دخول السباق. وستخضع ملفات المرشحين الثلاثة للفحص قبل اعتماد الترشيحات نهائياً في 18 فبراير المقبل.

جغرافيا الأصوات

وتعززت حظوظ إنفانتينو بعدما أعلن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، خلال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الآسيوي في طوكيو في 23 أكتوبر، دعم القارة لإعادة انتخابه، متجاوزاً خلافاً هدد بتفكيك إحدى أبرز ركائز نفوذه الانتخابي.

وكان الاتحاد الآسيوي انضم إلى نظيريه الأوروبي وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) في معارضة مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز»، الذي كان يهدف إلى استقطاب استثمارات خاصة في كيان جديد يتولى إدارة الحقوق التجارية المرتبطة بمسابقات الاتحاد الدولي الكبرى، بينها كأس العالم.

وأثارت المعارضة العلنية للمشروع، التي أعقبتها دعوات إلى استقالة إنفانتينو، تساؤلات بشأن تماسك قاعدة دعمه، قبل أن يتراجع السويسري عن المشروع، ويقدم اعتذاراً عن الطريقة التي أُدير بها الملف.

ويملك الاتحاد الآسيوي 46 صوتاً في انتخابات فيفا، من أصل 47 اتحاداً منضوياً تحت لوائه، فيما أكد رئيس الاتحاد الأفريقي الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي دعم الاتحادات الوطنية الـ54 بالإجماع لإعادة انتخاب إنفانتينو.

وفي أمريكا الجنوبية، التي تملك عشرة أصوات، تجنب الاتحاد القاري «كونميبول» الانضمام إلى المطالبين برحيل رئيس فيفا، مفضلاً الحفاظ على علاقاته مع الاتحاد الدولي. ومعلناً دعمه الكامل لإعادة انتخاب انفانتينو.

وتمثل أصوات القارات الثلاث مجتمعة 52,1 % من مجموع الأصوات، مقابل 26.1 % لأوروبا التي تملك 55 صوتاً، علماً أن مواقف الاتحادات القارية لا تلزم الاتحادات الوطنية بالتصويت لمرشح بعينه.

ويستفيد إنفانتينو من نظام التصويت داخل فيفا، الذي يمنح كل اتحاد وطني صوتاً واحداً، بغض النظر عن حجم الدولة أو تاريخها الكروي أو قوتها الاقتصادية.

كما يواجه معسكر المعارضة انقساماً داخل كونكاكاف، الذي يملك 35 صوتاً، بعدما أعلنت اتحادات مؤثرة، بينها المكسيك، دعم الرئيس الحالي، فيما يُتوقع أن يحتفظ إنفانتينو بتأييد عدد من اتحادات أوقيانوسيا الـ11.

المال وتوسيع كأس العالم

وبنى إنفانتينو، خلال عقد على رأس فيفا، شبكة من التحالفات خارج مراكز النفوذ التقليدية لكرة القدم، مستفيداً من زيادة المخصصات المالية للاتحادات الوطنية وتوسيع قاعدة المشاركة في المسابقات الدولية.

وكثف السويسري جولاته حول العالم لحشد دعم الاتحادات الصغيرة، في وقت كانت فيه المعارضة الأوروبية تبحث عن مرشح قادر على منافسته.

وقال إنفانتينو «خلال السنوات العشر منذ أن أصبحت رئيساً لفيفا، انتقلنا من مليون دولار لكل اتحاد عضو إلى 25 مليون دولار لكل اتحاد في مختلف أنحاء العالم».

وتشكل مساعدات فيفا مورداً أساسياً للعديد من الاتحادات الوطنية في أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا، التي تعتمد عليها في تغطية نفقاتها التشغيلية وتمويل مشاريع تطوير اللعبة.

وبحسب «ذا غارديان»، يحصل اتحاد بوتان، على سبيل المثال، على 1,5 مليون دولار سنوياً من فيفا، تشكل الجزء الأكبر من ميزانيته.

كما لقي قرار توسيع كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً ترحيباً واسعاً خارج أوروبا، بعدما أتاح فرصاً أكبر للتأهل أمام المنتخبات الأفريقية والآسيوية، ومنح أوقيانوسيا مقعداً مباشراً في النهائيات.

وفي المقابل، يتمتع الاتحاد الأوروبي باستقلالية مالية كبيرة، مستفيداً من العائدات الضخمة لمسابقاته، وفي مقدمتها دوري أبطال أوروبا، ما يمنحه هامشاً أوسع لمعارضة سياسات الاتحاد الدولي.

ماكرون يدخل على خط الانتخابات

وفي مواجهة النفوذ الانتخابي لإنفانتينو، يحظى ديالو بدعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في معركة سيكون فيها مطالباً باستقطاب أصوات من خارج أوروبا.

وكشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن رئيس الاتحاد الفرنسي استطلع موقف ماكرون قبل إعلان ترشحه، وأن الرئيس الفرنسي شجعه على منافسة إنفانتينو.

وقال ديالو عقب مصادقة اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي على ترشحه في 17 نوفمبر «عندما تكون رئيساً لاتحاد وتدخل معركة دولية، تحتاج إلى أوسع دعم ممكن في بلدك، وأعتقد أن بإمكاني القول إن رئيس الجمهورية يدعم مبادرتي».

ويأتي ترشح ديالو في ظل تدهور العلاقات بين فيفا وويفا، رغم أن إنفانتينو شغل منصب الأمين العام للاتحاد الأوروبي بين عامي 2009 و2016، وحظي بدعمه عند انتخابه للمرة الأولى.

وتراكمت الخلافات بين الطرفين على خلفية مشاريع عدة، أبرزها مقترح إقامة كأس العالم كل عامين، وصولاً إلى المشروع الاستثماري الذي تخلى عنه فيفا تحت ضغط المعارضة. وكان الاتحادان الإنجليزي والويلزي من بين الاتحادات الأوروبية التي سحبت رسائل دعمها لإعادة انتخاب إنفانتينو.

أفريقيا تصنع الرؤساء

وتاريخياً، شكلت أفريقيا إحدى أبرز الكتل الانتخابية المؤثرة في تحديد هوية رئيس الاتحاد الدولي، ففي عام 1974، نجح البرازيلي جواو هافيلانج في استقطاب دعم القارة للإطاحة بالإنجليزي ستانلي روس، ليصبح أول رئيس غير أوروبي لـ«فيفا».

وبعد 24 عاماً، استفاد السويسري جوزيف بلاتر من تحالف مماثل للفوز على رئيس الاتحاد الأوروبي آنذاك السويدي لينارت يوهانسون، قبل أن يعزز شعبيته في القارة بالوفاء بوعد تنظيم كأس العالم للمرة الأولى في أفريقيا، وهو ما تحقق في جنوب أفريقيا عام 2010.

وعندما انتخب إنفانتينو للمرة الأولى عام 2016، تفوق في الجولة الثانية على الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بـ115 صوتاً مقابل 88.

وبعد 11 عاماً من تلك المواجهة، يعود إنفانتينو إلى صناديق الاقتراع مستنداً إلى دعم منافسه السابق، فيما تبحث أوروبا عن تحالف يتجاوز حدودها الجغرافية.

وحتى في حال نجاح ديالو وتاشيما في توحيد صفوف المعارضة، فإن ذلك لن يحل معضلتها الأساسية، إذ سيكون عليها اختراق الكتل الانتخابية التي استند إليها إنفانتينو طوال العقد الماضي. ففي معركة الرباط، لا تمنح الألقاب العالمية ولا مليارات حقوق البث أصحابها أصواتاً إضافية، إذ يتساوى الجميع أمام صناديق الاقتراع.