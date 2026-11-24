تسبب ظهور أسد طليق على بُعد نحو 10 أميال من ملعب رامس بارك في إسطنبول، بحالة استنفار أمني قبل مواجهة غلطة سراي وأستون فيلا الثلاثاء، ضمن دوري أبطال أوروبا.

وشاركت نحو 70 جهة أمنية وفرقاً للطوارئ الاثنين، في عمليات البحث عن الأسد الذي شوهد في منطقة سارِير شمال إسطنبول، مع الاستعانة بسبع طائرات مسيرة، بعدما رصدته كاميرات مراقبة قرب مركز للشرطة مساء الأحد.

وأعلنت ولاية إسطنبول تحديد المنطقة التي يعتقد بوجود الحيوان فيها، مؤكدة بذل كل الجهود للقبض عليه حياً، فيما فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة حول الغابات والفلل القريبة، وطلبت من السكان توخي الحذر.

وأضفى الحادث طابعاً غريباً على أجواء المباراة، خصوصاً أن غلطة سراي يلقب بـ«الأسود»، كما يحمل شعار أستون فيلا صورة أسد، حتى إن مدافع الفريق التركي عبد الكريم بارداكجي مازح بشأن الواقعة قائلاً: الأسد الوحيد الذي أربيه في المنزل هو ابني.

وفي المقابل، لم يكن الأسد السبب وراء نقل أستون فيلا تدريباته إلى مقره في إنجلترا، إذ فضل المدرب أوناي إيمري عدم خوض المران على أرضية ملعب المباراة بسبب المخاوف المتعلقة بحالتها، رغم تأكيد مسؤولي كرة القدم الأوروبية أن الملعب لا يشكل خطراً على سلامة اللاعبين بعد إخضاعه للفحص.

وتحظى المواجهة بأهمية كبيرة للفريق الإنجليزي، الذي يملك 9 نقاط من أصل 12 في مرحلة الدوري، ويأمل في تحقيق الفوز بإسطنبول لتعزيز فرصه في بلوغ دور الـ 16، ومواصلة المنافسة على إنهاء المرحلة ضمن المراكز الثمانية الأولى.