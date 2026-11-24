كشفت تحقيقات صحفية عن جولة عالمية مكثفة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو، استعداداً لانتخابات رئاسة الاتحاد المقررة في 18 مارس 2027، بعدما استخدم الطائرات الخاصة في 39 رحلة خلال 115 يوماً، زار خلالها 32 دولة، وقطع أكثر من 102 ألف و870 ميلاً جوياً، في رحلات استغرقت نحو 214 ساعة طيران.

ووفقاً لتحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية، فإن إنفانتينو نفذ بمعدل رحلة جوية خاصة كل ثلاثة أيام تقريباً، منذ الكشف في 28 يوليو الماضي عن خطة لبيع حصص استثمارية في كأس العالم ومسابقات أخرى لمستثمرين من القطاع الخاص، ضمن مشروع حمل اسم «فيفا فوروارد إنتربرايز»، قبل التخلي عنه وسط انتقادات واسعة.

وأثارت تحركات رئيس «فيفا» تساؤلات بشأن ارتباط جولاته الخارجية بحملته الانتخابية، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات، واتهامات باستخدام الإمكانات المتاحة له بصفته رئيساً للاتحاد لتعزيز الدعم الدولي، في ظل غياب لوائح واضحة تنظم تمويل الحملات الانتخابية داخل المؤسسة.

ونقل التحقيق عن ميغيل مادورو، الرئيس السابق للجنة الحوكمة في «فيفا»، قوله إن هذه الرحلات تمثل جزءاً من الحملة الانتخابية لإنفانتينو، مشيراً إلى أن عدم وجود قواعد تنظم تمويل الحملات يتيح للرئيس الجمع بين مهامه الرسمية وتحركاته التي قد تخدم ترشحه، بينما لا يمتلك منافسوه الإمكانات المالية نفسها لمجاراة تلك التحركات.

كما أثار لارس-كريستر أولسون، الرئيس التنفيذي السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تساؤلات بشأن تكلفة الرحلات والجهة التي تتحمل نفقاتها، وما إذا كان من الأفضل توجيه هذه الأموال إلى الاتحادات الوطنية لتطوير اللعبة.

واعتمد التحقيق على تتبع الرحلات الجوية وسجلات الطائرات، التي تشغلها شركة «قطر إكزكيوتيف»، التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إحدى الجهات الراعية لـ«فيفا»، وقدرت البيانات أن الرحلات أنتجت نحو 1673 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئة، وهو ما يعادل متوسط الانبعاثات السنوية لنحو 252 شخصاً وفق بيانات الاتحاد الأوروبي.

وفي المقابل، دافع «فيفا» عن تحركات رئيسه، مؤكداً أن إنفانتينو ملزم بموجب النظام الأساسي بالحفاظ على العلاقات وتطويرها مع الاتحادات الوطنية الـ211 والاتحادات القارية والجهات السياسية والمنظمات الدولية، وأن جميع الرحلات تتم وفق اللوائح المنظمة لسفر مسؤولي الاتحاد.

وأضاف أن رئيس «فيفا» يسافر لحضور البطولات والفعاليات الرسمية، ولقاء مسؤولي الاتحادات الوطنية، ومتابعة مشروعات تطوير كرة القدم، مشدداً على أن أموال الاتحاد تعود إلى الاتحادات الأعضاء، وأن الاستثمارات المخصصة لدورة العمل المقبلة تبلغ 6.35 مليارات دولار.

ويعيد التحقيق فتح ملف التداخل بين المسؤوليات الإدارية والحملات الانتخابية داخل «فيفا»، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول تكلفة تحركات إنفانتينو، ومدى تأثيرها في فرص منافسيه، فضلاً عن البصمة البيئية لرحلاته المتواصلة حول العالم.