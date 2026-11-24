قال جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، إن على اللاعبين التأقلم مع مخاطر كرة القدم الحديثة، إذا أرادوا الاستمرار في الحصول على رواتب ضخمة.

وجاءت تصريحات مورينيو رداً على سؤال بشأن تأثر اللاعبين بضغط المباريات، في أعقاب تعرض هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، وديزيري دوي، مهاجم باريس سان جيرمان، لإصابات خطيرة في بداية الأسبوع الجاري.

وقال مورينيو، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، قبل مواجهة أيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء: «إذا أردنا الحصول على المال، فعلينا تحمّل المخاطر والعمل بجدية، هذه هي الحياة».

وأضاف المدرب البرتغالي: «أما إذا أراد أي لاعب الإضراب بسبب ضغط المباريات، فيجب أن نسأله أولاً عن مدى استعداده لتخفيض راتبه بنسبة 50%».

وتابع: «الجانب المالي مرتبط دائماً بضغوط كبيرة، وعلينا أن نتأقلم مع هذا الوضع الجديد والصعب، وهو صعب بالفعل».

واستطرد: «نحن مدربو الأندية الكبيرة نتساءل عن سبب ازدحام أجندة المباريات الدولية، والرحلات لخوض مباريات ودية، وبطولات مثل دوري الأمم الأوروبية التي لا فائدة منها».

واستدرك: «لكن هذا مجرد رأي مدرب نادٍ، بينما تكون هذه المباريات مهمة بالنسبة لمدربي المنتخبات، ومفيدة للاتحادات لإنعاش مواردها المالية».

واختتم مورينيو تصريحاته في هذا الصدد قائلاً: «إنه تضارب في المصالح من منظور رياضي، لكن في نهاية المطاف، المال يحكم، ودعونا نواصل خوض المباريات».