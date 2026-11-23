تعرض الهولندي إيمانويل إيميغا، مهاجم تشيلسي، للسرقة عقب خسارة فريقه الثقيلة أمام ليدز يونايتد 1-4، في الدوري الإنجليزي الممتاز، في واقعة أكد اللاعب حدوثها، مطمئناً جماهيره إلى أنه لم يتعرض لأي أذى.



وكشف إيميغا (23 عاماً)، عبر حسابه على «إنستغرام»، تفاصيل الحادث، قائلاً: «للأسف، تعرضت للسرقة بعد المباراة، لكنني بخير، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى».



وجاءت الواقعة لتلقي بظلالها على ليلة كان يفترض أن تكون استثنائية للمهاجم الهولندي، بعدما سجل هدفه الأول بقميص تشيلسي في أول ظهور له بالتشكيلة الأساسية، مفتتحاً التسجيل أمام ليدز، قبل أن ينهار الفريق اللندني ويخسر برباعية.



وكان إيميغا قد تقدم لتشيلسي بتسديدة متقنة بقدمه اليسرى، مستفيداً من غياب جواو بيدرو للإصابة، لكن ليدز أدرك التعادل بعد 3 دقائق فقط، قبل أن يفرض تفوقه ويسجل ثلاثة أهداف إضافية، حملت توقيع نوح أوكافور هدفين، ودومينيك كالفيرت لوين وبريندن آرونسون.



وأثارت الخسارة غضب جماهير تشيلسي، التي أطلقت صافرات الاستهجان على اللاعبين خلال الاستراحة وبعد نهاية المباراة، لتكتمل ليلة الإحباط بخبر تعرض المهاجم الجديد للسرقة عقب مغادرته ملعب ستامفورد بريدج.



وكان إيميغا قد انضم إلى تشيلسي قادماً من ستراسبورغ خلال الصيف، بموجب اتفاق مسبق بين الناديين، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة، وسبق له تمثيل منتخب هولندا في مباراتين دوليتين.