تلقى باريس سان جيرمان الفرنسي ضربة موجعة في مساعيه للاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، بعدما تأكد غياب جناحه الشاب ديزيريه دويه حتى نهاية الموسم، إثر تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، ما يضع الجهاز الفني بقيادة الإسباني لويس إنريكي أمام تحدٍ كبير لتعويض أحد أبرز أسلحته الهجومية.



وأعلن النادي الفرنسي أن دويه سيخضع لعملية جراحية قبل نهاية نوفمبر الجاري، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة نيس السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، والتي انتهت بفوز سان جيرمان 3-2 خارج ملعبه.



وتعرض اللاعب البالغ 21 عاماً للإصابة قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سجل هدفه السادس هذا الموسم قبل 12 دقيقة فقط من مغادرته الملعب على نقالة، في مشهد أثار قلق جماهير النادي، قبل أن تؤكد الفحوص الطبية خطورة الإصابة وطول فترة غيابه.



وتتضاعف معاناة سان جيرمان مع تأكد غياب الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا أيضاً حتى نهاية الموسم، بعدما تعرض بدوره لتمزق في الرباط الصليبي خلال أكتوبر الماضي، ليخسر الفريق اثنين من أهم عناصره الهجومية في توقيت بالغ الحساسية.



وأصبح التحرك في سوق الانتقالات ضرورة لتعزيز الخيارات الهجومية، خصوصاً أن قائمة لويس إنريكي لا تضم حالياً سوى ميكا غودتس وماغنيس أكليوش كجناحين أساسيين متاحين، في ظل الاعتماد على عثمان ديمبيلي وفيران توريس في مركز رأس الحربة.

وطرح تقرير لموقع «إس أي إف سي»، أربعة أسماء مرشحة لتدعيم هجوم الفريق الباريسي، تتفاوت فرص التعاقد معها بين الحلول المؤقتة والاستثمارات طويلة الأمد.



الحل البرازيلي

يأتي البرازيلي إستيفاو، جناح تشيلسي الإنجليزي، في مقدمة الخيارات المطروحة، بعدما أظهر موهبة كبيرة، لكنه لم يحصل على المشاركة المنتظمة التي يتطلع إليها في لندن، تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.



ويرى التقرير أن الانتقال إلى باريس، ولو على سبيل الإعارة، قد يمثل فرصة مثالية للاعب البالغ 19 عاماً للحصول على دقائق لعب أكبر، والتطور تحت قيادة لويس إنريكي، بينما يستفيد سان جيرمان من قدراته في الأطراف، ويستعيد تشيلسي لاعبه مستقبلاً أكثر نضجاً وخبرة، رغم صعوبة الموافقة على بيعه نهائياً.



صفقة مدوية

يبرز البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، باعتباره خياراً من العيار الثقيل، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع النادي الملكي، رغم تجديد عقده الصيف الماضي.



وأشار التقرير إلى أن تراجع مستواه في بعض فترات الموسم، إلى جانب صعوبة تحقيق الانسجام الهجومي الكامل عند مشاركته مع الفرنسي كيليان مبابي، قد يفتح الباب أمام رحيله، مع إمكانية انتقاله إلى باريس في صفقة إعارة مكلفة.



ورغم ابتعاد سان جيرمان عن سياسة استقطاب النجوم الكبار منذ وصول لويس إنريكي، فإن الحاجة الملحة لتعويض الغيابات قد تدفعه إلى استثناء هذه السياسة، خصوصاً أن فينيسيوس يمتلك قدرات هجومية قادرة على صناعة الفارق في دوري الأبطال.



استثمار للمستقبل

أما الخيار الثالث، فيتمثل في الفرنسي إيلي جونيور كروبي، مهاجم بورنموث الإنجليزي، الذي يحظى باهتمام أندية أوروبية بارزة، بينها أرسنال وبرشلونة، وسط تقارير تشير إلى رغبته في العودة إلى بلاده.



ويملك اللاعب البالغ 20 عاماً مرونة تكتيكية تسمح له باللعب في مركز رأس الحربة أو صانع الألعاب، إلى جانب قدرته على شغل أدوار هجومية متنوعة، ما يمنح لويس إنريكي حلولاً إضافية، ويسمح لديمبيلي بالعودة إلى مركز الجناح عند الحاجة.



ورغم أنه لا يشغل مركز الجناح بصورة أساسية، فإن تعدد أدواره يجعله خياراً عملياً لتعزيز الخط الأمامي على المدى القريب والبعيد.



موهبة ألمانية

يكتمل الرباعي بالألماني سعيد الملا، لاعب كولن، الذي فرض نفسه كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الألماني، بفضل سرعته وقوته البدنية وقدرته على اللعب جناحاً أو مهاجماً.



وقدم اللاعب البالغ 20 عاماً موسماً لافتاً، سجل خلاله 13 هدفاً وصنع 4 أهداف، قبل أن يواصل تألقه في الموسم الحالي، مسجلاً 7 مساهمات تهديفية، إلى جانب تعزيز حضوره مع المنتخب الألماني.



وتشير التقديرات إلى أن قيمة انتقاله قد تبلغ نحو 54.8 مليون دولار، وهو مبلغ لا يمثل عائقاً كبيراً أمام الإمكانات المالية لسان جيرمان، الذي قد يجد فيه استثماراً مناسباً للمستقبل، فضلاً عن قدرته على تقديم الإضافة الفورية.



وبين الأسماء الأربعة، تبدو الخيارات أمام باريس سان جيرمان مرتبطة بقدرته على الموازنة بين سرعة تعويض الغيابات، والتخطيط للمستقبل، في محاولة للحفاظ على قوته الهجومية ومواصلة المنافسة على اللقب الأوروبي.