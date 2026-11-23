رغم النجاح الذي حققه البلجيكي فينسنت كومباني في إعادة بايرن ميونيخ إلى طريق الانتصارات واستعادة بريقه، فإنه لا يحتل مكاناً بين أهم ثلاثة مدربين تركوا بصمتهم في تاريخ النادي خلال آخر 25 عاماً، وفقاً لتصنيف نشره موقع «90 دقيقة» الألماني.



واختار التقرير ثلاثة أسماء أسهمت في تشكيل هوية بايرن الحديثة، ليس فقط من خلال البطولات والإنجازات، وإنما عبر التأثير الفني وتطوير المواهب وتعزيز مكانة النادي والدوري الألماني عالمياً.



وجاء الهولندي لويس فان جال في مقدمة الأسماء، بعدما وصفه التقرير بـ«مهندس بايرن الحديث»، إذ وضع خلال فترة قيادته للفريق بين 2009 و2011 الأساس التكتيكي الذي استند إليه النادي لسنوات طويلة، مع ترسيخ طريقة اللعب 4-3-3، والاعتماد على رباعي الدفاع ورأس الحربة الصريح والجناحين.



كما لعب فان جال دوراً محورياً في صناعة جيل ذهبي، بعدما منح الثقة لمواهب مثل توماس مولر وباستيان شفاينشتايغر وفيليب لام وديفيد ألابا، وأسهم في تطوير فرانك ريبيري وآريين روبن، اللذين شكلا ثنائياً هجومياً تاريخياً.



وضمت القائمة الألماني هيرمان غيرلاند، رغم أنه لم يتولَّ تدريب الفريق الأول مديراً فنياً، تقديراً لدوره الاستثنائي مساعداً للمدربين ومكتشفاً للمواهب، خلال سنوات طويلة قضاها في النادي حتى 2017.



وأسهم غيرلاند في صناعة نجوم بارزين، بينهم مولر وشفاينشتايغر ولام وتوني كروس وماتس هوملز، كما كان له دور في حماية المواهب الشابة، بعدما عارض انتقال مولر إلى هوفنهايم، ليصبح أحد أبرز صناع هوية بايرن ومصدر قوته في تكوين اللاعبين.



أما الإسباني بيب غوارديولا، فاحتل المركز الثالث، بعدما شكل التعاقد معه عام 2013 نقلة نوعية في مكانة بايرن ميونيخ والدوري الألماني عالمياً، إذ نجح النادي في استقطاب أحد أكثر المدربين طلباً في العالم، رغم المنافسة من كبار أندية إنجلترا.



وقاد غوارديولا بايرن خلال ثلاثة مواسم إلى الفوز بثلاثة ألقاب للدوري الألماني، وكأس ألمانيا مرتين، وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي، ورغم إخفاقه في إحراز دوري أبطال أوروبا، فإن تأثيره تجاوز النتائج، وأسهم في تعزيز جاذبية النادي والدوري الألماني أمام كبار أندية أوروبا.



ووضع التقرير فان جال وغيرلاند وغوارديولا، في مقدمة الشخصيات التدريبية الأكثر تأثيراً في بايرن خلال ربع القرن الأخير، بينما بقي كومباني خارج الثلاثة الأوائل، رغم نجاحه في إعادة الاستقرار للفريق وفتح صفحة جديدة من الطموحات الأوروبية.