شهدت تدريبات ريال مدريد الإسباني حالة من التوتر، بعدما انفعل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على لاعبيه خلال الحصة التدريبية الأخيرة، استعدادًا لمواجهة آيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا، المقررة غدًا الثلاثاء.

وأبدى مورينيو غضبه من أداء لاعبيه خلال مران الإثنين، ووجه إليهم انتقادات حادة بسبب عدم رضاه عن مستوى التركيز والجدية، في ظل استعدادات الفريق للمواجهة الأوروبية.

وصرخ المدرب البرتغالي في وجه لاعبيه قائلًا: «أنتم نائمون»، مطالبًا إياهم برفع مستوى الأداء والتركيز خلال التدريبات، قبل خوض المباراة المرتقبة أمام الفريق الهولندي.

ويستعد ريال مدريد لاستضافة آيندهوفن، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، في مباراة يسعى خلالها الفريق الإسباني إلى تحقيق الفوز وتعزيز موقفه في البطولة.

وتأتي الواقعة في وقت يواجه فيه ريال مدريد عدة غيابات، إذ يفتقد الفريق خدمات أربعة لاعبين، هم إندريك، ودينزل دومفريس، ورودريغو، وراؤول أسينسيو.

وتضع هذه الغيابات الجهاز الفني أمام تحديات إضافية في اختيار التشكيل المناسب للمباراة، خصوصًا مع رغبة مورينيو في تجهيز العناصر المتاحة والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل المواجهة.