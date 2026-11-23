يفتقد برشلونة الإسباني جهود نجمه الشاب لامين يامال خلال المواجهة أمام صباح الأذربيجاني، بعد غد الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، بسبب إصابة في الكاحل الأيمن.

وذكر برشلونة في بيان اليوم الاثنين أن يامال يعاني من مشكلة بسيطة في الكاحل، وأن قرار استبعاده من المباراة يأتي إجراءً احترازياً.

وأضاف النادي الكاتالوني أنه يتوقع أن يكون يامال متاحاً للمشاركة في مواجهة ديبورتيفو لا كورونيا، المقررة يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وشارك اللاعب الإسباني الدولي، البالغ من العمر 19 عاماً، في المباراة كاملة خلال فوز برشلونة على فياريال 3-2 أمس الأحد، وأهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، قبل أن يسهم في صناعة الهدفين الثاني والثالث لفريقه.

ويحتل برشلونة المركز الخامس في دوري أبطال أوروبا برصيد تسع نقاط، قبل خوض واحدة من أطول رحلاته الخارجية في تاريخ مشاركاته بالبطولة، إذ تفصله عن أذربيجان مسافة تزيد على خمسة آلاف كيلومتر.