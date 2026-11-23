أثار كسوف الشمس الذي شهدته إسبانيا في أغسطس الماضي أزمة غير متوقعة ارتبطت باسم الإيفواري نيكولاس بيبي، لاعب فياريال الإسباني، بعدما انتشرت رواية تزعم تعرضه لإصابة في عينه نتيجة مشاهدة الكسوف مباشرة، ما دفع ناديه إلى إصدار بيان رسمي لتوضيح حقيقة الأمر.

وبحسب تقرير نشره موقع «ذا أثلتيك»، نفى فياريال صحة التقارير التي ربطت خضوع بيبي لجراحة في العين بكسوف الشمس الذي وقع يوم 12 أغسطس الماضي، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة تمامًا.

وأوضح النادي الإسباني أن العملية الجراحية التي خضع لها اللاعب كانت مقررة مسبقًا، ولا ترتبط بأي شكل بظاهرة الكسوف، مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة والمسؤولية عند تناول المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للاعبين.

وبدأت القصة بعد تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن بيبي تعرض لضرر في عينه بسبب النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف، بالتزامن مع انتشار مقطع فيديو عبر الإنترنت، قيل إنه نُشر من حساب اللاعب على تطبيق «سناب شات»، ويظهر الظاهرة الفلكية.

وساهم انتشار الفيديو في ربط غياب اللاعب عن المباريات بالجراحة التي خضع لها، رغم عدم وجود دليل يثبت أن العملية كانت نتيجة مشاهدة الكسوف، وهو ما دفع فياريال إلى التدخل رسميًا لنفي الرواية المتداولة.

وكان الجناح الإيفواري، البالغ من العمر 31 عامًا، قد غاب عن خمس مباريات لفريقه خلال أكتوبر الماضي، أثناء فترة تعافيه من الجراحة، التي أبعدته عن الملاعب لمدة 18 يومًا، من 9 إلى 26 أكتوبر.

ويخوض بيبي موسمه الثالث مع فياريال، الذي انضم إليه في أغسطس 2024 بصفقة انتقال حر قادمًا من طرابزون سبور التركي، بعدما سبق له اللعب في صفوف ليل الفرنسي وأرسنال الإنجليزي ونيس الفرنسي.

وقدم اللاعب مستويات جيدة خلال موسم 2025-2026، إذ سجل ثمانية أهداف وصنع مثلها خلال 36 مباراة في الدوري الإسباني، بينما أحرز هدفين وصنع هدفًا آخر خلال ثماني مباريات في الموسم الحالي.

ويعد انتقال بيبي من ليل إلى أرسنال في صيف 2019 أغلى صفقة في مسيرة اللاعب، بعدما دفع النادي الإنجليزي نحو 80 مليون يورو للتعاقد معه، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى أندية أخرى ويستقر في صفوف فياريال.