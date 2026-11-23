حقق الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، إنجازًا جديدًا في مسيرته التدريبية، بعدما حطم رقمًا قياسيًا ظل مسجلًا باسم أحد أبرز المدربين في تاريخ الدوري الإسباني، ليواصل كتابة التاريخ بعد نحو 14 عامًا من توليه قيادة الفريق المدريدي.

وجاء الإنجاز عقب فوز أتلتيكو مدريد على مضيفه خيتافي بثلاثة أهداف دون رد، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني، ليصبح سيميوني أكثر المدربين تحقيقًا للانتصارات في تاريخ المسابقة.

وأعلن نادي أتلتيكو مدريد، عبر موقعه الرسمي، أن سيميوني رفع رصيده إلى 345 انتصارًا خلال 567 مباراة في الدوري الإسباني، متجاوزًا الرقم السابق المسجل باسم لويس أراجونيس، الذي حقق 344 انتصارًا خلال مسيرته التدريبية مع عدة أندية إسبانية، أبرزها أتلتيكو مدريد وبرشلونة وفالنسيا وإشبيلية.

وأوضح النادي أن المدرب الأرجنتيني حقق الفوز في نحو 60% من المباريات التي قادها في الدوري الإسباني، ليصبح أول مدرب في تاريخ البطولة يصل إلى هذا العدد من الانتصارات.

وتصدر سيميوني القائمة التاريخية للمدربين الأكثر فوزًا في الدوري الإسباني، متقدمًا على أراجونيس، وميجيل مونوز صاحب 323 انتصارًا، وإرنستو فالفيردي الذي حقق 278 فوزًا، ومانويل بيلجريني برصيد 272 انتصارًا.

ويتميز إنجاز سيميوني بأنه حقق جميع انتصاراته في الدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد، بينما توزعت انتصارات أراجونيس على مسيرته مع عدة أندية إسبانية.

وتولى سيميوني تدريب أتلتيكو مدريد في ديسمبر 2011، وبدأ مشواره في الدوري الإسباني خلال يناير 2012، قبل أن يقود الفريق إلى منافسة ريال مدريد وبرشلونة على الألقاب المحلية خلال السنوات التالية.

ونجح المدرب الأرجنتيني في التتويج بثمانية ألقاب مع أتلتيكو مدريد، شملت لقبين في الدوري الإسباني، ولقبًا في كأس ملك إسبانيا، وآخر في كأس السوبر الإسباني، إلى جانب لقبين في الدوري الأوروبي ولقبين في كأس السوبر الأوروبي.

كما قاد سيميوني الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، في عامي 2014 و2016، لكنه خسر المواجهتين أمام ريال مدريد.

وبهذا الإنجاز، تجاوز سيميوني الرقم التاريخي لأراجونيس بعد 567 مباراة، وبعدد مباريات أقل بفارق 189 مباراة، ليواصل تعزيز سجله التدريبي مع أتلتيكو مدريد.