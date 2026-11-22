

بدأ الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مهمته مع مانشستر يونايتد وسط ظروف صعبة، بعدما تسلم قيادة «الشياطين الحمر» خلفاً لمايكل كاريك، والفريق يحتل المركز الـ18 في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026-2027، برصيد انتصار واحد فقط في أول 10 مباريات، ليصبح إنقاذه من شبح الهبوط المهمة العاجلة للمدرب الجديد.



وتبدأ رحلة بوتشيتينو بمواجهة قوية أمام ليفربول، اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، في اختبار مبكر لقدرته على معالجة خمسة تحديات رئيسية، مستفيداً من خبرته السابقة مع توتنهام وتشيلسي، واعتماده على الضغط العالي وتطوير المواهب الشابة.



استعادة الضغط العالي

يحتل مانشستر يونايتد المركز قبل الأخير في معدل المسافة المقطوعة، خلال المباريات، بمتوسط 112.5 كيلومتر، ما يعكس تراجع المجهود البدني والضغط على المنافسين، ويحتاج بوتشيتينو إلى إعادة الانضباط والتحرك الجماعي من دون كرة، مستلهماً تجربته مع توتنهام، الذي احتل المركز الثاني في المسافة المقطوعة لأربعة مواسم متتالية.



إصلاح الدفاع

يمتلك الفريق ثالث أسوأ سجل دفاعي في المسابقة، فيما تكشف إحصائيات «أوبتا» أن 74.6 % من التسديدات التي يتعرض لها تأتي من داخل منطقة الجزاء، ويبلغ متوسط الأهداف المتوقعة للمنافسين 0.19 هدف لكل تسديدة، ويأمل المدرب في الاستفادة من ليساندرو مارتينيز وليني يورو لإعادة بناء الخط الخلفي، إلى جانب معالجة أخطاء التحولات الدفاعية والكرات الثابتة، التي استقبل منها الفريق ستة أهداف.



زيادة الفاعلية الهجومية

رغم الاستحواذ والتقدم إلى نصف ملعب المنافس، يعاني الفريق صناعة الفرص الخطيرة، إذ تأتي 54.9 % فقط من تسديداته من داخل منطقة الجزاء، وهي النسبة الأقل في الدوري، وقد يعتمد بوتشيتينو على طريقة 4-2-3-1، لمنح برونو فرنانديز حرية أكبر، والاستفادة من برايان مبويمو وماتيوس كونيا، وتبرز مشكلة إهدار الفرص، بعدما سجل بقية اللاعبين خمسة أهداف فقط، رغم أن فرصهم تعادل 9.4 أهداف متوقعة.



منح الشباب الفرصة

يعرف بوتشيتينو بقدرته على تطوير المواهب، بعدما أسهم في بروز هاري كين وسون هيونغ مين وديلي آلي مع توتنهام، وكول بالمر مع تشيلسي، الذي سجل 22 هدفاً وصنع 11 في موسم 2023-2024، ويملك في مانشستر أسماء واعدة مثل كوبي ماينو وليني يورو وأيدن هيفن وشيا لاسي، إلى جانب ضرورة إعادة توظيف لاعبين لم يحصلوا على دقائق كافية، بينهم سيسكو وأوغارتي وزيركزي وماونت ودي ليخت وباليبا، الذين شاركوا مجتمعين في 1268 دقيقة فقط، رغم استثمارات بلغت 357.6 مليون يورو.



استعادة الثقة والهوية

يمثل توحيد غرفة الملابس وإعادة الاستقرار الفني تحدياً أساسياً، بعدما أدت التغييرات التدريبية المتكررة إلى اختلاف أساليب اللعب وتراجع الانسجام. وبدأ بوتشيتينو مهمته بعقد اجتماعات مع اللاعبين، مؤكداً استمرار برونو فرنانديز قائداً للفريق، وقال: «يحتاج اللاعبون إلى إظهار مواهبهم، وعلينا تهيئة البيئة والمنصة المناسبة لهم للتألق».



ويمتد عقد بوتشيتينو لعامين ونصف العام، مع رغبته في المشاركة بقرارات تشكيل الفريق والتعاقدات، لكن الأولوية تبقى تحقيق نتائج فورية، وإخراج مانشستر يونايتد من منطقة الهبوط، قبل الشروع في مشروع إعادة الفريق إلى المنافسة على الألقاب.