

أعادت الإصابة الخطيرة التي تعرض لها النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، الحديث عن ما يعرف بـ«لعنة الكرة الذهبية»، بعدما تعرض لتمزق في أربطة الكاحل، من المتوقع أن يبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد أقل من شهر على تتويجه بالجائزة لعام 2026.



وبات كين خامس لاعب مختلف يفوز بالكرة الذهبية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وآخر من تطارده سلسلة الإصابات وسوء الحظ عقب التتويج بأرفع جائزة فردية في كرة القدم، في نمط أعاد فتح باب التكهنات بشأن ما إذا كانت هناك لعنة حقيقية تلاحق الفائزين بالجائزة.



وتعود أبرز فصول هذه الظاهرة إلى الهولندي ماركو فان باستن، الذي خضع لجراحة في الكاحل بعد يوم واحد فقط من فوزه بالكرة الذهبية عام 1992، قبل أن تنتهي مسيرته مبكراً بسبب مشكلاته البدنية.



كما عانى البرازيلي ريفالدو من التهاب أوتار الفخذ عقب تتويجه عام 1999، فيما واجه مواطنه رونالدو إصابتين خطيرتين في الركبة عامي 1999 و2000، بعد فوزه بالجائزة عام 1997.



ولم تتوقف القائمة عند هذا الحد، إذ عانى الإنجليزي مايكل أوين من إصابات متكررة في أوتار الركبة والفخذ والركبة بعد تتويجه عام 2001، بينما حرمته الإصابة العضلية كريم بنزيما من المشاركة في كأس العالم 2022، بعد فوزه بالجائزة في العام نفسه.



كما تعرض الإسباني رودري لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي بعد تتويجه عام 2024، فيما واجه الفرنسي عثمان ديمبيلي مشكلات في أوتار الركبة خلال الفترة المحيطة بفوزه بجائزة 2025.



ورغم أن إصابة كين أعادت إحياء الحديث عن هذه اللعنة، فإن سجل الكرة الذهبية يحمل قصة أخرى مرتبطة بكأس العالم، إذ لم ينجح أي لاعب متوج بالجائزة في قيادة منتخب بلاده إلى اللقب العالمي في النسخة التالية، على مدار 66 عاماً و16 بطولة، حتى كسر الأرجنتيني ليونيل ميسي هذه القاعدة عام 2022، بعدما قاد بلاده إلى التتويج في قطر، عقب فوزه بالكرة الذهبية السابعة في مسيرته عام 2021.



وكان الإسباني الأرجنتيني الأصل ألفريدو دي ستيفانو أول من ارتبط اسمه بهذا النحس، بعدما فشل في التأهل إلى كأس العالم 1958 مع منتخب إسبانيا، عقب تتويجه بالجائزة عام 1957.



وتواصلت المفارقة مع عدد من الفائزين الذين ودعوا البطولة مبكراً أو خسروا النهائي، ومن بينهم عمر سيفوري وكريستيانو رونالدو وجياني ريفيرا ويوهان كرويف وكارل هاينز رومينيغه وروبرتو باجيو.