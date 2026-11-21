ردّ رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليغا» خافيير تيباس على تصريحات رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، متهماً إياه بازدواجية المواقف في قضية نيغريرا، ومشككاً في دوافع تصعيد النادي الملكي ضد برشلونة.

وقال تيباس في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»: «فلورنتينو، قبل أن تطالب مجدداً باستقالتي، اقرأ منشوري المؤرخ في 16 أكتوبر كاملاً. فقد شرحت فيه أساليب التواصل التي كنت أنتقدها في قناة ريال مدريد التلفزيونية، ولماذا أتمسك بما كتبته. لم أرتكب أي مخالفة».

وأضاف: «تقول إن ريال مدريد يبدو الطرف الوحيد المهتم بكشف ملابسات قضية نيغريرا. في 21 فبراير 2023، أي بعد ستة أيام من ظهور القضية إلى العلن، أرسلنا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تقريراً قانونياً ووثائق بشأن المدفوعات. وفي 3 مارس، انضمت لاليغا إلى القضية أمام المحكمة بصفة مدعٍ خاص، بينما أعلن ريال مدريد في 12 مارس أنه سيتقدم طرفاً في القضية. فأين هو هذا الصمت المزعوم من لاليغا؟».

وتابع: «ساعات البث في قناة ريال مدريد لا تجعلكم الأكثر نشاطاً أمام المحكمة. وبما أنك تتحدث عن النزاهة يا فلورنتينو، كيف تفسر أن هجومكم باسم النزاهة اشتد تحديداً عندما لم يعد برشلونة شريكك في مشروع دوري السوبر؟ وكيف تفسر أنك بقيت في مجلس إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد ستة أشهر من ظهور القضية؟ عن هذا لا كلمة اليوم. هذا ما أسميه الصمت المتواطئ، أو الصمت حسب الطلب».

وختم تيباس: «راجع ما تبثه قناتك وما يوقعه مجلس إدارتك. ففي رسالتكم إلى الاتحاد تحدثتم عن التلاعب بالمسابقة وتزويرها. ستواصل لاليغا المطالبة بالتحقيق في قضية نيغريرا حتى النهاية، وستواصل رفض رواية الدوري الفاسد والبطولات المسروقة التي تبنونها منذ سنوات. هذه الرواية يا فلورنتينو هي التي تمس فعلاً بنزاهة المسابقة».