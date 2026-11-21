تلقى بايرن ميونيخ ضربة موجعة بإصابة قائده الإنجليزي هاري كين، الذي بات مهدداً بالغياب عن الملاعب لأشهر عدة، بعد تعرضه لتمزق في أربطة الكاحل خلال التعادل أمام كولن 1-1، ضمن منافسات الدوري الألماني.

واضطر كين (33 عاماً)، الذي ضربته «عين الحسود»، إلى مغادرة ملعب أليانز أرينا بعد 20 دقيقة فقط من انطلاق المباراة، إثر تدخل من مدافع كولن جويل شميد، الذي نجح في استخلاص الكرة، قبل أن تصطدم قدمه بكاحل المهاجم الإنجليزي خلال متابعة التدخل.

وحاول كين الفائز قبل أسابيع قليلة بجائزة أفضل لاعبي العالم، استكمال اللقاء عقب تلقي العلاج، لكنه لم يتمكن من مواصلة اللعب، ليغادر الملعب وسط مخاوف من تعرضه لإصابة قوية.

وأكد النادي البافاري، في بيان رسمي، أن الفحوص الطبية كشفت عن تعرض اللاعب لتمزق في الرباط في الكاحل الأيسر، مشيراً إلى أن الإصابة ستبعده عن الملاعب خلال الأشهر المقبلة، فيما لا تزال إمكانية خضوعه لعملية جراحية مطروحة.

وتمثل الإصابة خسارة كبيرة لبايرن ميونيخ، في ظل الدور الهجومي المؤثر الذي يؤديه كين، بعدما سجل 10 أهداف خلال 16 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، كما تأتي في توقيت صعب للفريق الذي يعاني بالفعل غياب لويس دياز وسايباري وسيرج غنابري.

ولم تتوقف متاعب بايرن عند إصابة كين، بعدما غادر الفرنسي مايكل أوليسيه الملعب بين الشوطين، إثر تعرضه لكدمة في مقدمة القدم، بحسب ما أكده النادي، الذي أشار إلى خضوعه للعلاج خلال الأيام المقبلة.

وتتزايد المخاوف بشأن إمكانية غياب كين عن ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام النرويج في مارس المقبل، بعدما أصبح الأسبوع الماضي اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ منتخب إنجلترا برصيد 126 مباراة، عقب ظهوره أمام كرواتيا.

من جانبه، أقر مدرب بايرن فينسنت كومباني بصعوبة تعويض غياب نجوم بحجم كين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب ظهوراً استثنائياً من بقية اللاعبين، وقال: «هؤلاء لاعبون من الطراز العالمي، ولا يمكن تعويضهم، لكننا نمتلك العقلية المطلوبة، وعلينا إظهارها الآن».

وكان بايرن قد تعثر بالتعادل 1-1 أمام كولن، في المباراة التي شهدت عودة كومباني إلى المنطقة الفنية للمرة الأولى منذ تعرضه لوعكة صحية الشهر الماضي، بعدما تقدم الضيوف بهدف مفاجئ سجله ميكي مور المعار من توتنهام، قبل أن يدرك ناثانيال براون التعادل لأصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول، وأهدر بايرن فرصة استعادة التقدم، ليمنح تعثره بوروسيا دورتموند فرصة اعتلاء صدارة الدوري الألماني في الجولة ذاتها.