أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، توصله إلى اتفاق رسمي مع حارسه البلجيكي تيبو كورتوا لتمديد تعاقده، في خطوة تؤكد رغبة النادي في الاحتفاظ بخدمات الحارس البالغ من العمر 34 عامًا، الذي يعد أحد أبرز عناصر الفريق خلال السنوات الأخيرة.

وكشف ريال مدريد، عبر بيان نشره على موقعه الرسمي، أن العقد الجديد سيبقي كورتوا ضمن صفوف الفريق حتى 30 يونيو 2028، بعدما كان عقده السابق ينتهي في يونيو 2027، ليحصل الحارس البلجيكي على موسم إضافي مع النادي الملكي.

وانضم كورتوا إلى ريال مدريد في صيف 2018 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، بعدما سبق له اللعب مع أتلتيكو مدريد الإسباني وجينك البلجيكي، ونجح منذ وصوله إلى العاصمة الإسبانية في تثبيت أقدامه حارسًا أساسيًا للفريق.

وخاض الحارس البلجيكي 348 مباراة بقميص ريال مدريد في مختلف المسابقات، وأسهم في تتويج الفريق بـ14 لقبًا، وفقًا للأرقام التي نشرها النادي في بيانه الرسمي.

وتشمل بطولات كورتوا مع ريال مدريد لقبين في دوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب في كأس العالم للأندية، ولقبين في كأس السوبر الأوروبي، و3 ألقاب في الدوري الإسباني، ولقبًا في كأس ملك إسبانيا، إلى جانب 3 ألقاب في كأس السوبر الإسباني.

وكان كورتوا أحد أبرز نجوم ريال مدريد خلال نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2022 أمام ليفربول، بعدما قدم سلسلة من التصديات التي ساعدت الفريق على الفوز باللقب الرابع عشر في تاريخه، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وعلى المستوى الفردي، توج الحارس البلجيكي بجائزة القفاز الذهبي في كأس العالم 2018، وجائزة أفضل حارس مرمى من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في العام نفسه، قبل حصوله على جائزة «ياشين» عام 2022.

كما حصل على جائزة «زامورا» عام 2014، واختير ضمن التشكيلة المثالية للعالم في عامي 2022 و2023، فيما خاض 115 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا، بحسب البيان الرسمي لريال مدريد.

ويأتي تجديد عقد كورتوا ضمن تحركات إدارة ريال مدريد للحفاظ على العناصر الأساسية في تشكيل الفريق، وضمان استمرار الخبرة التي يمتلكها الحارس البلجيكي خلال المواسم المقبلة.