أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم لموسم 2026-2027، التي أجريت اليوم الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي «يويفا» في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة مرتقبة بين منتخبي إسبانيا وفرنسا، فيما تلتقي النرويج مع إنجلترا، وهولندا مع البرتغال، وبلجيكا مع ألمانيا.

وتجمع المواجهة الأولى إسبانيا، المتوجة بلقب كأس العالم 2026، مع فرنسا، صاحبة المركز الرابع في المونديال الأخير، بينما تسعى المنتخبات الستة الأخرى إلى حجز مقاعدها في الدور نصف النهائي، المقرر إقامته في يونيو المقبل.

ووفقاً لمسار القرعة، يلتقي الفائز من مواجهة إسبانيا وفرنسا مع المتأهل من لقاء هولندا والبرتغال في نصف النهائي، فيما يواجه الفائز من مباراة النرويج وإنجلترا المتأهل من لقاء بلجيكا وألمانيا.

وتقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس 2027، على ملاعب المنتخبات التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها، فيما تُجرى مواجهات الإياب من 28 إلى 30 من الشهر نفسه على ملاعب المنتخبات المتصدرة.

وتنص لائحة القرعة على مواجهة متصدري المجموعات الأربع في المستوى الأول للمنتخبات التي احتلت المركز الثاني في مجموعات أخرى، مع عدم السماح بتكرار مواجهات دور المجموعات في الدور ربع النهائي.

وكانت منتخبات فرنسا وألمانيا وإنجلترا والبرتغال قد تصدرت مجموعاتها في المستوى الأول، بينما تأهلت بلجيكا وإسبانيا والنرويج وهولندا بعد احتلالها المركز الثاني.

ومن المقرر إقامة مباراتي نصف النهائي يومي 9 و10 يونيو 2027، على أن تُقام المباراة النهائية ومواجهة تحديد المركز الثالث يوم 13 من الشهر نفسه.

ملحق الصعود والهبوط

وشهدت مراسم القرعة أيضاً تحديد مواجهات ملحق الصعود والهبوط بين المستويين الأول والثاني، وأسفرت عن لقاء البوسنة والهرسك مع الدنمارك، والمجر مع صربيا، وجمهورية أيرلندا مع كرواتيا، وسلوفينيا مع ويلز.

وفي ملحق الصعود والهبوط بين المستويين الثاني والثالث، تلتقي قبرص مع مقدونيا الشمالية، وإستونيا مع رومانيا، وجزر فارو مع جورجيا، وبيلاروس مع إسرائيل.

وتقام مباريات الملحق بنظام الذهاب والإياب خلال مارس المقبل، لتحديد المنتخبات الصاعدة والهابطة بين مستويات البطولة.