توقع الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، استمرار غياب الجناح الإنجليزي بوكايو ساكا عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع أخرى، بسبب إصابة في الفخذ أبعدته عن مباريات الفريق طوال الشهر الماضي.

وتعرض ساكا للإصابة خلال الدقائق الأولى من مواجهة أرسنال أمام بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، يوم 21 أكتوبر الماضي، بعدما شعر بآلام في فخذه الأيسر عقب تمرير الكرة.

وأوضح أرتيتا، في تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة، قبل مواجهة أرسنال مضيفه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن ساكا خضع لفحوصات إضافية لتحديد طبيعة الإصابة ومدى تعافيه منها.

وقال: «إنه يتحسن بشكل جيد للغاية. يبدو أن فترة غيابه ستصل إلى ثمانية أسابيع تقريباً، مما يعني أنه تبقى نحو أربعة أسابيع أخرى. لا يزال أمامه بعض الوقت قبل العودة إلى الفريق».

وأشار أرتيتا إلى أن لاعب الوسط الإسباني مارتن زوبيميندي سيغيب أيضاً «بضعة أسابيع»، بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وفي المقابل، تلقى أرسنال أنباء إيجابية بشأن مدافعه الفرنسي ويليام ساليبا، الذي شارك في مباراتين تدريبيتين، وأصبح قريباً من العودة إلى المنافسات، بعد غيابه منذ نهائيات كأس العالم الأخيرة بسبب إصابة في الظهر.

وقال أرتيتا عن ساليبا: «نسعى إلى زيادة عدد الدقائق التي يشارك فيها بشكل تدريجي».

ويتصدر أرسنال، حامل اللقب، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه برايتون، بعد مرور عشر جولات من بداية الموسم.