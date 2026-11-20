سلط حضور جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حفل جوائز الاتحاد الآسيوي في بانكوك، أمس الخميس، الضوء على الفارق في الإمكانات والحضور الدولي بينه وبين منافسيه فيليب ديالو وكوزو تاشيما، قبل انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي المقررة في مارس المقبل.

وبعد ساعات من تثبيت قائمة المرشحين الثلاثة للانتخابات، شارك إنفانتينو في الحفل السنوي للاتحاد الآسيوي، وتولى توزيع الجوائز، بينما حضر تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، بين المدعوين، وغاب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي والمرشح المدعوم من الاتحاد الأوروبي.

ومنذ تعثر مشروع «فاست فوروارد إنتربرايز» في يوليو الماضي، كثف إنفانتينو زياراته إلى آسيا، وشارك في عدد من أبرز فعالياتها الكروية، في إطار مساعيه لتعزيز علاقاته بالاتحادات الوطنية قبل الانتخابات.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن بالإجماع تأييده إعادة انتخاب إنفانتينو قبل كأس العالم، لكنه انضم لاحقاً إلى الاتحادين الأوروبي وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي في معارضة مشروع «فاست فوروارد إنتربرايز»، قبل أن تشهد الأشهر الأخيرة تحركات مكثفة من رئيس «فيفا» داخل القارة.

إمكانات متفاوتة

وأقر تاشيما، الذي يمول معظم تنقلاته من موارده الخاصة، بصعوبة مجاراة جدول رحلات إنفانتينو، مشيراً إلى أنه لا يزال يبحث عن الموارد اللازمة لتمويل حملته الانتخابية.

وقال خلال مؤتمر صحفي في طوكيو، اليوم الجمعة: «سنبدأ الآن مناقشة الميزانية المطلوبة للحملة».

وأضاف: «تم اعتماد ميزانية الاتحاد الياباني لهذا العام بالفعل، لذلك آمل في الحصول على دعمه، لكننا سنحتاج أيضاً إلى جمع الأموال، سواء عبر صندوق مخصص أو من خلال حملة تمويل جماعي. وبالتأكيد لن أتنقل بطائرة خاصة أو ما شابه ذلك. سأخوض هذه الحملة بالإمكانات المتاحة».

وبحلول إعلان تاشيما ترشحه هذا الشهر، كان إنفانتينو قد أمضى أكثر من ثلاثة أشهر في جولات آسيوية، مستفيداً من طائرة خاصة وفرتها الخطوط الجوية القطرية، بحسب تقرير «رويترز»، في وقت تمثل فيه الاتحادات الوطنية الـ47 المنضوية تحت مظلة الاتحاد الآسيوي كتلة مهمة في الانتخابات.

وفي أغسطس الماضي، حضر إنفانتينو نهائي بطولة آسيان في فيتنام، وعقد لقاءات مع شخصيات بارزة في المنطقة، قبل أن يزور هونغ كونغ وإندونيسيا في أكتوبر لحضور بطولة كأس آسيان التابعة لـ«فيفا».

وتوقف أيضاً في بوتان، في زيارة أثارت تكهنات بشأن إمكانية إطلاق بطولة جديدة في منطقة الهيمالايا على غرار كأس آسيان.

كما حضر نهائي كأس الخليج في السعودية، وشارك الشهر الماضي في اجتماع استثنائي للاتحاد الآسيوي بطوكيو، ثم في مؤتمر الاتحاد القاري بالعاصمة الفلبينية مانيلا الأسبوع الماضي، حيث تعهد بتقديم نحو 20 مليون دولار لتطوير الاستاد الوطني في الفلبين.

وتمنح هذه التحركات إنفانتينو فرصاً متكررة للقاء مسؤولي الاتحادات الوطنية، في حين يواجه منافساه تحديات تتعلق بالوقت والموارد اللازمة للتواصل مع الاتحادات الأعضاء حول العالم.

رؤية تاشيما

ورغم الفارق في الإمكانات، أكد تاشيما أنه لا يسعى إلى منافسة إنفانتينو في كثافة الظهور الإعلامي، وإنما يريد إعادة التركيز إلى كرة القدم واللاعبين.

وقال: «لا أعتقد أن رئيس فيفا يحتاج إلى أن يكون في دائرة الضوء».

وأضاف: «اللاعبون هم من يجب أن يحظوا بالاهتمام. ما أريده هو فيفا تكون فيها الأضواء مسلطة على اللاعبين والمباريات والفرق، لا على المسؤولين».