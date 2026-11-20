فرض نادي مانشستر يونايتد عقوبات صارمة على عدد من مشجعيه، على خلفية احتجاجات شهدتها مباراة الفريق أمام روما الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، بعدما لجأ بعض الحاضرين إلى وسيلة غير معتادة للتعبير عن غضبهم من إدارة النادي.

وكشف موقع «ذا أثلتيك»، أن مانشستر يونايتد قرر منع 4 مشجعين من دخول ملعب أولد ترافورد، بعدما ألقوا كرات تنس على أرضية الملعب خلال مواجهة روما، التي أقيمت في 3 نوفمبر الجاري.

وبحسب مصادر مطلعة على الإجراءات التأديبية، تلقى مشجع واحد على الأقل عقوبة بالحرمان من دخول الملعب لمدة 3 سنوات، وفقًا للوائح النادي التي تصنف إلقاء الأجسام على أرضية الملعب ضمن مخالفات المستوى الرابع.

واختار مشجعون من مدرج «ستريتفورد إند» إلقاء كرات التنس على أرض الملعب في الدقيقة العشرين، أثناء تأخر مانشستر يونايتد أمام روما بهدفين دون رد، في محاولة للفت الانتباه إلى احتجاجاتهم ضد ملكية عائلة غليزر للنادي

وتسبب الاحتجاج في توقف اللعب مؤقتًا، بعدما انتشرت الكرات على أرضية الملعب، ما دفع لاعبي الفريقين إلى المشاركة في إزالتها قبل استئناف المباراة، التي انتهت بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2.

وسبق الواقعة احتجاج آخر قبل انطلاق المباراة، عندما أطلقت الجماهير مئات البالونات باللونين الأخضر والذهبي خلال عزف نشيد دوري أبطال أوروبا، وهما اللونان اللذان يستخدمهما مشجعو النادي في احتجاجاتهم ضد عائلة غليزر.

وأكدت شرطة مانشستر الكبرى اعتقال 3 أشخاص على خلفية إلقاء أجسام داخل أرض الملعب، فيما أوضح التقرير أن النادي يتمسك بتطبيق لوائحه دون استثناء، بسبب المخاطر المحتملة على سلامة اللاعبين.

وترى إدارة مانشستر يونايتد أن التساهل مع إلقاء كرات التنس قد يشجع على استخدام أجسام أكثر خطورة مستقبلًا، فضلًا عن احتمال تعرض أحد اللاعبين للإصابة نتيجة التعثر في جسم ملقى على أرضية الملعب.

وتأتي العقوبات وسط حالة من الاستياء الجماهيري بسبب تراجع نتائج الفريق، الذي حقق 3 انتصارات فقط منذ بداية الموسم، بينها فوز واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحتل المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط.

وأدت النتائج المتواضعة إلى إقالة المدرب مايكل كاريك، وتعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو خلفًا له، في محاولة لتحسين وضع الفريق والابتعاد عن مراكز الهبوط.