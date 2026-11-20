أثار النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، القلق داخل ناديه بعد تصريحات أدلى بها خلال وجوده في معسكر منتخب البرازيل، تحدث فيها عن أسباب تراجع مستواه منذ بداية الموسم الجاري، وسط تقارير إسبانية كشفت عن ظروف مر بها اللاعب خارج الملعب أثرت على استعداداته.

وبحسب إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، اعترف فينيسيوس بأنه لم يستعد للموسم الجديد بالشكل المطلوب، بعدما ابتعد عن التدريبات الفردية خلال فترة الصيف، وهو ما انعكس على جاهزيته البدنية والفنية مع ريال مدريد.

وأوضح الصحفي الإسباني جونزالو ألفاريز أن اللاعب البرازيلي مر بفترة صعبة عقب مشاركته في كأس العالم 2026، بعدما تأثر بخيبة أمل منتخب بلاده، وفضل الابتعاد عن أجواء كرة القدم لفترة أطول من المعتاد.

وأشار ألفاريز إلى أن تلك الفترة تزامنت مع مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد حتى عام 2032، ما أضاف المزيد من الضغوط على اللاعب، في وقت كان يحتاج فيه إلى التركيز على الاستعداد للموسم الجديد.

وكشفت التقارير أن الحياة الشخصية لفينيسيوس شهدت اضطرابات خلال الأشهر الماضية، على خلفية علاقة عاطفية انتهت بالانفصال مؤخرًا، بعد خلافات ظهرت بعض تفاصيلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا للصحفي الإسباني، فإن إدارة ريال مدريد كانت تشعر بالقلق من تأثير بعض الظروف المحيطة باللاعب على تركيزه، خاصة مع الزيارات المتكررة لصديقته السابقة إلى العاصمة الإسبانية برفقة عدد من الأشخاص.

وأضاف ألفاريز أن الأوضاع الشخصية لفينيسيوس بدأت تتجه نحو الاستقرار بعد الانفصال، لكنه أعرب عن استغرابه من توقيت اعتراف اللاعب بعدم الاستعداد الجيد للموسم، معتبرًا أن مثل هذه التصريحات قد تثير استياء جماهير ريال مدريد.

ويستعد فينيسيوس للعودة إلى مباريات ريال مدريد بعد انتهاء عقوبة إيقافه لأربع مباريات، في وقت يتطلع فيه إلى استعادة مستواه المعتاد ومساعدة الفريق على تحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة.