كشفت تقارير صحفية أجنبية عن تفاصيل جديدة سبقت إعلان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اعتزاله اللعب الدولي، بعدما تصاعدت خلافاته مع مواطنه خورخي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، ووصلت إلى مرحلة القطيعة بين الطرفين، قبل أن يقرر اللاعب إنهاء مسيرته الدولية بعد 23 عامًا بقميص منتخب بلاده.

وبحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام أجنبية، من بينها «سكاي سبورتس» البريطانية و«كلارين» الأرجنتينية، فإن الخلاف بين رونالدو وجيسوس بدأ يتصاعد خلال معسكر منتخب البرتغال في سبتمبر الماضي، قبل أن يصل إلى مرحلة القطيعة وينتهي بإعلان اللاعب اعتزاله في الخامس من نوفمبر الجاري.

وعد بالمشاركة

بدأت تفاصيل الأزمة عندما جلس رونالدو على مقاعد البدلاء طوال مواجهة البرتغال والنرويج في دوري الأمم الأوروبية، رغم مشاركته في المباراة التي سبقتها أمام ويلز، وهو القرار الذي أثار استياء قائد المنتخب.

ووفقًا لرواية رونالدو التي تناولتها «سكاي سبورتس»، فإن جيسوس أبلغه قبل المباراة بأنه سيشارك لمدة 30 دقيقة على الأقل، لكن المدرب لم يدفع به طوال اللقاء، ما دفع اللاعب إلى مغادرة الملعب دون المشاركة في تحية الجماهير عقب صافرة النهاية.

ولم يتوقف الخلاف عند عدم مشاركة رونالدو، إذ غادر اللاعب معسكر المنتخب قبل موعده المحدد، لتتحول الواقعة إلى أزمة داخل الاتحاد البرتغالي، وسط محاولات لتقريب وجهات النظر بينه وبين الجهاز الفني.

وثيقة من 8 نقاط

كشفت تقارير أجنبية عن إعداد خطة إعلامية تضمنت 8 نقاط، كان الهدف منها تنظيم طريقة التعامل مع الأزمة خلال المؤتمر الصحفي لجيسوس، وتجنب تصعيد الخلاف بين المدرب وقائد المنتخب.

وبحسب التفاصيل التي نشرها موقع «وورلد سوكر توك»، تضمنت الخطة التأكيد على التزام رونالدو، وتوضيح موقف الجهاز الفني من عدم مشاركته، إلى جانب الإشادة بمكانته التاريخية مع منتخب البرتغال.

وشملت النقاط أيضًا، وفقًا لرواية اللاعب، الاعتراف بأن إبقاء نجم بحجم رونالدو في عمليات الإحماء دون إشراكه كان قرارًا غير موفق، مع الإشارة إلى مكانته التي تقارن بأساطير كرة القدم مثل بيليه ودييغو مارادونا.

لكن رونالدو اعتبر أن جيسوس لم يلتزم بما جرى الاتفاق عليه، خصوصًا بعدما أكد المدرب خلال المؤتمر الصحفي أنه المسؤول عن اتخاذ القرارات الفنية، وهو التصريح الذي فهمه اللاعب على أنه محاولة لإظهاره وكأنه يتعرض لعقوبة.

عقوبة وقطيعة

أصدر رونالدو لاحقًا بيانًا شرح فيه أسباب غضبه، وقدم اعتذارًا لزملائه في المنتخب، مع إقراره بأن مغادرة المعسكر كانت تصرفًا يستحق العقوبة.

وفرضت الجهات المختصة عقوبة على اللاعب بالإيقاف لمدة 30 يومًا بأثر رجعي، إلى جانب غرامة مالية بلغت 255 يورو، وفقًا لما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون البرتغالية «RTP».

وأشارت التقارير إلى أن العلاقة بين رونالدو وجيسوس لم تتحسن بعد الواقعة، إذ انقطع التواصل بينهما خلال الفترة الفاصلة بين معسكري أكتوبر ونوفمبر، رغم محاولات الاتحاد البرتغالي احتواء الأزمة.

وكان رونالدو قد فكر في الاعتزال عقب كأس العالم 2026، لكنه تراجع عن الفكرة بعد محادثات مع رئيس الاتحاد البرتغالي بيدرو بروينسا، قبل أن تعيد الخلافات مع الجهاز الفني طرح القرار من جديد.

قرار مفاجئ

قبل إعلان قائمة منتخب البرتغال لمعسكر نوفمبر، اقترح رونالدو عبر وسطاء عدم استدعائه مؤقتًا، على أن يعاد تقييم موقفه خلال شهر مارس، من دون المطالبة بإقالة جيسوس.

لكن المدرب قرر استدعاء اللاعب، ليعلن رونالدو في الخامس من نوفمبر اعتزاله اللعب الدولي عبر رسالة نشرها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، منهيًا مسيرة طويلة بقميص منتخب البرتغال.

وأثارت نهاية مسيرة رونالدو ردود فعل كبيرة، خاصة بعدما وجهت والدته دولوريس أفيرو انتقادات للجهاز الفني، معتبرة أن نجلها لم يحصل على الاحترام الذي يستحقه، فيما رد جيسوس بالتأكيد على احترامه لها ولتاريخ اللاعب.

ورغم التوتر الذي صاحب الاعتزال، حرص الاتحاد البرتغالي على تكريم رونالدو خلال مواجهة الدنمارك، حيث ارتدى اللاعبون قمصانًا تحمل اسمه، وصفقت الجماهير في الدقيقة السابعة، بينما غاب النجم البرتغالي عن الاحتفالية.

وبعد انتهاء مشواره الدولي، يواصل رونالدو مسيرته مع النصر، ساعيًا إلى الوصول إلى حاجز 1000 هدف رسمي.