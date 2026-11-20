تلقى ريال مدريد ردًا واضحًا من إدارة بايرن ميونخ الألماني بشأن إمكانية التعاقد مع الجناح الفرنسي مايكل أوليسه، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط تمسك النادي البافاري باستمرار اللاعب ضمن صفوفه.

ونقلًا عن شبكة «تي أونلاين» الألمانية، تحدث هربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، عن مستقبل أوليسه في ظل التقارير التي تشير إلى اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته.

وأكد هاينر أن إدارة النادي الألماني لا تفكر في الاستغناء عن اللاعب الفرنسي، مشددًا على رغبتها في الاحتفاظ به لسنوات طويلة، باعتباره أحد العناصر المهمة في خطط الفريق المستقبلية.

وقال رئيس بايرن ميونخ: «هدفنا الأساسي هو أن يستمر مايكل أوليسه مع بايرن ميونخ لسنوات عديدة قادمة».

وأضاف: «نريد بقاءه معنا لفترة طويلة، ولم يطرح سؤال انتقاله إلى ريال مدريد من الأساس».

وتأتي تصريحات هاينر في وقت تتواصل فيه التقارير بشأن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع أوليسه، ضمن مساعيه لتدعيم صفوفه بعناصر هجومية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.