كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الدور المتزايد للنجم التركي أردا جولر في خطط البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، بعدما أظهرت إحصائية جديدة تأثير اللاعب على أداء الفريق، في وقت يستعد فيه المدرب لمنحه أدوارًا فنية مختلفة خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، يحظى جولر بثقة كبيرة من مورينيو، الذي يعتبره أحد العناصر الأساسية في تشكيلته، خاصة بعد تجديد عقد اللاعب التركي حتى صيف 2032.

وأوضحت التقارير أن ريال مدريد يستقبل أهدافًا أقل بنسبة 78% خلال وجود جولر على أرض الملعب، وهو الرقم الذي يعزز مكانته في حسابات المدرب البرتغالي، الذي يسعى إلى الاستفادة من قدراته في تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم.

ويرى مورينيو أن اللاعب التركي، البالغ من العمر 21 عامًا، يمتلك الإمكانات اللازمة لتقديم أفضل موسم في مسيرته، بعدما ساهم في 12 هدفًا خلال 19 مباراة مع ريال مدريد ومنتخب تركيا، وفقًا للأرقام التي أوردتها التقارير.

وتعتمد خطة المدرب البرتغالي على توظيف جولر في مركز الجناح الأيمن، مع منحه حرية التحرك إلى عمق الملعب للمساهمة في صناعة اللعب، وإفساح المساحة أمام الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي للتقدم عبر الجانب الأيمن.

كما يدرس مورينيو الاستعانة باللاعب التركي في مركز الوسط رقم 8 خلال بعض المباريات، خاصة أمام الفرق التي تعتمد على التكتل الدفاعي، للاستفادة من قدرته على التمرير وصناعة الفرص من مناطق متأخرة.

ورغم إمكانية توظيف جولر في وسط الملعب، يفضل مورينيو وجوده بالقرب من مرمى المنافسين للاستفادة من مهاراته الهجومية، مع الاحتفاظ بخيار تغيير مركزه وفقًا لطبيعة المباريات.

وحظي تجديد عقد اللاعب التركي باهتمام زملائه داخل الفريق، إذ نقلت التقارير تعليقًا مازحًا من الفرنسي كيليان مبابي على استمرار جولر، قال فيه: «شكرًا، سأنام بشكل أفضل الليلة».

وتأتي هذه التحركات ضمن مساعي ريال مدريد لتطوير قدرات جولر وتوسيع أدواره الفنية، مع الاعتماد عليه بوصفه أحد العناصر المهمة في خطط الفريق خلال السنوات المقبلة.