لم تكن الملايين التي أنفقتها الأندية الأوروبية خلال سوق الانتقالات الصيفية ضماناً لتحقيق النجاح، بعدما أخفقت مجموعة من الصفقات البارزة في تقديم الإضافة المنتظرة، مع مرور أكثر من ربع منافسات موسم 2026-2027، لتتحول أسماء كان ينتظر منها صناعة الفارق إلى علامات استفهام داخل فرقها الجديدة.

ورصد موقع "سبورتس إليستريتد"، أسوأ 15 صفقة حتى الآن من بينهم المصري عمر مرموش، وفقاً لمستوى الأداء، وحجم التوقعات المرتبطة بأسماء اللاعبين، والقيمة المالية التي دفعتها الأندية للحصول على خدماتهم، وجاء الفرنسي راندال كولو مواني، مهاجم يوفنتوس، في صدارة القائمة، بعدما سجل هدفاً واحداً فقط في 11 مباراة، رغم انتقاله من توتنهام مقابل 50 مليون يورو، في عودة لم تكن على مستوى تجربته السابقة مع الفريق الإيطالي.

وحل البرازيلي أندريه سانتوس، لاعب مانشستر يونايتد، ثانياً، بعدما كلف النادي 50 مليون جنيه استرليني، دون أن ينجح في تثبيت أقدامه ضمن التشكيلة الأساسية، في حين جاء البرتغالي غونزالو راموس ثالثاً، بعدما اكتفى بثلاثة أهداف وتمريرتين حاسمتين مع ميلان، رغم انتقاله من باريس سان جيرمان مقابل 74 مليون يورو، بخلاف الإضافات.

وجاء الأوكراني ميخايلو مودريك في المركز الرابع، بعدما تعرض للإصابة بعد 16 دقيقة فقط من ظهوره الأول مع توتنهام، في حين احتل البرازيلي سافيو المركز الخامس، رغم كلفته التي بلغت 75 مليون جنيه استرليني، مع استمرار معاناته في تحويل مهاراته الفردية ومراوغاته إلى أهداف ومساهمات مؤثرة.

وشملت القائمة أسماء أخرى دفعت أنديتها مبالغ كبيرة للتعاقد معها، أبرزها ماتياز فرنانديز-باردو، لاعب نيوكاسل، في المركز السادس، والمصري عمر مرموش، مهاجم توتنهام، سابعاً، بعدما سجل هدفاً واحداً في 10 مباريات، وسط تساؤلات حول مدى ملاءمته لطريقة لعب الفريق.

وجاء أليخاندرو غارناتشو، لاعب أستون فيلا، ثامناً، بعدما شارك 35 دقيقة فقط في الدوري الإنجليزي، في حين احتل كارلوس باليبا، لاعب مانشستر يونايتد، المركز التاسع، بسبب الإصابات ومحدودية مشاركاته، وجاء برادلي باركولا، المنضم إلى ليفربول مقابل 106 ملايين جنيه استرليني على الأقل، عاشراً، رغم امتلاكه مؤهلات فنية كبيرة.

واكتملت القائمة بإيمانويل إيميجا لاعب تشيلسي، وبازومانا توريه لاعب نيوكاسل، وساندرو تونالي لاعب توتنهام، ودينزل دومفريس لاعب ريال مدريد، والحارس إيلان ميسلييه المنضم إلى أرسنال مجاناً، لتكشف القائمة أن ارتفاع قيمة الصفقات ونجومية اللاعبين لا يضمنان النجاح، وأن بعض الأندية دفعت مبالغ ضخمة مقابل أسماء لم تتمكن حتى الآن من تلبية التوقعات، في انتظار ما ستكشف عنه بقية منافسات الموسم.