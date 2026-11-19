سجلت الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز رقماً قياسياً سلبياً، بعدما رصدت لجنة الحالات التحكيمية الرئيسية، ستة أخطاء تحكيمية في المباريات، وهو العدد الأكبر الذي تسجله اللجنة خلال جولة واحدة، بالتساوي مع رقم يعود إلى بداية موسم 2023-2024.

وشملت الأخطاء قرارات مثيرة للجدل في مواجهات عدة، أبرزها عدم احتساب ركلة جزاء لكوفنتري سيتي أمام إيفرتون، بعدما أمسك جيمس تاركوفسكي بشعر كالاب ييرينكي داخل منطقة الجزاء، وهو القرار الذي اعتبرته اللجنة خاطئاً بإجماع أعضائها الخمسة، سواء من الحكم أو تقنية الفيديو.

كما أخطأ الحكم وتقنية الفيديو في عدم احتساب ركلة جزاء لأرسنال أمام هال سيتي، رغم تعرض كاي هافيرتز للشد داخل المنطقة، بعدما أُلغي القرار بداعي التسلل، في حين أكدت اللجنة أن المخالفة وقعت قبل أي حالة تسلل محتملة.

وسجلت اللجنة أربعة أخطاء أخرى للحكام داخل الملعب، دون اعتبارها أخطاء تستوجب تدخل تقنية الفيديو، بينها احتساب هدف لإيفرتون أمام كوفنتري رغم احتمال لمس الكرة يد تيرنو باري، وركلة جزاء مثيرة للجدل لكريستال بالاس أمام ليفربول في الوقت بدل الضائع، وأخرى لإيبسويتش أمام بورنموث، إضافة إلى عدم إنذار ماركوس تافيرنييه لاعب بورنموث ببطاقة صفراء ثانية.

وفي المقابل، اعتبرت اللجنة قرارات أخرى صحيحة، أبرزها عدم طرد جايـدن بوغل لاعب ليدز أمام توتنهام، واحتساب ركلة جزاء لسندرلاند أمام تشيلسي.

وأعادت الأخطاء الستة الجدل حول جدوى تقنية الفيديو، خاصة مع استمرار اعتماد معيار التدخل المرتفع، الذي يمنع تصحيح بعض القرارات الخاطئة ما لم تكن واضحة بصورة قاطعة.