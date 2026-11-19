وصف الإيطالي ستيفان الشعراوي عودته إلى جنوى بأنها «عودة إلى البيت»، بعد رحلة امتدت 16 عاماً شهدت محطات عدة بين التألق والإصابات وخيبات الأمل، مؤكداً أن تجربته الجديدة تمثل مرحلة سعيدة في مسيرته، على المستويين الرياضي والشخصي.

وفي مقابلة مع صحيفة «لا غازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، استعاد الشعراوي ذكرياته مع جنوى، النادي الذي شهد بداياته في الدوري الإيطالي عندما كان في السادسة عشرة من عمره، مشيراً إلى أن ارتباطه بالفريق يعود إلى والده المصري الذي عشق جنوى عند انتقاله إلى إيطاليا، وكان يصطحبه إلى ملعب لويجي فيراريس وهو لا يزال في عربة الأطفال.

وقال الشعراوي: «العودة كانت إحساساً استثنائياً، لقد نشأت هنا، وتغيرت أشياء كثيرة، لكن الأهم أنني عدت إلى بيتي»، مضيفاً أن المدرب دانييلي دي روسي كان له تأثير مهم في قراره بالعودة، بعدما تواصلا كثيراً خلال الصيف، رغم تلقيه عرضاً مالياً مغرياً من السعودية، مؤكداً أنه كان يبحث عن الشعور بأنه لا يزال لاعباً حياً وقادراً على العطاء.

وأشاد بزميله السابق دي روسي، الذي أصبح مدربه حالياً، واصفاً إياه بالقائد وصاحب الشخصية القوية والقدرة على تحفيز اللاعبين واختيار الكلمات المناسبة في التوقيت الصحيح.

وتحدث الشعراوي عن أبرز محطات مسيرته، خصوصاً تجربته مع ميلان، التي وصف موسمها الثاني بأنه الأفضل في مسيرته، قبل أن تعرقل الإصابات المتكررة تطوره وتدفعه إلى التفكير في تغيير الأجواء.

كما استعاد خيبة أمله في موناكو، بعدما تدرب منفرداً خلال الشهر والنصف الأخيرين من تجربته، قبل أن تمنحه روما فرصة جديدة للانطلاق، سجل خلالها هدفاً بالكعب في ظهوره الأول.

وعن انتقاله إلى الصين، اعترف الشعراوي بأن الجانب المالي كان مؤثراً في قراره، لكنه وصف التجربة بالصعبة بسبب جائحة كورونا وتوقف الدوري سبعة أشهر، وصعوبة العودة إلى شنغهاي، ما دفعه لإنهاء ارتباطه والعودة إلى روما.

ويعيش الشعراوي حالياً فترة سعيدة بعد زواجه وانتظاره مولوده الأول، مؤكداً رضاه عن مسيرته، لكنه كشف عن أمنية كروية لا تزال تنتظر التحقيق، قائلاً: «لا ينقصني شيء، لكنني أريد تسجيل هدف أمام مدرج الشمال غراتشينتا نورد، ليكون ذلك النهاية المثالية لدائرة العودة إلى جنوى».