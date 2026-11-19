وصل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو إلى مدينة مانشستر على متن طائرة خاصة فاخرة، استعدادًا لبدء مهمته الجديدة مع مانشستر يونايتد، في رحلة أثارت الاهتمام بسبب نوع الطائرة التي أقلته من الولايات المتحدة.

وصل بوتشيتينو إلى مطار مانشستر، الأربعاء، على متن طائرة من طراز «جلف ستريم G700»، قبل انتقاله إلى مجمع «كارينجتون» التدريبي، حيث يستعد لتولي مسؤولياته الفنية مع الفريق الإنجليزي.

وتعد «جلف ستريم G700» من الطائرات الخاصة الفاخرة بعيدة المدى، وتتميز بمقصورة واسعة وتجهيزات متطورة، فيما تصل قيمتها التقديرية إلى نحو 70 مليون جنيه إسترليني.

وجاء وصول المدرب الأرجنتيني بعد انتهاء ارتباطه بالمنتخب الأمريكي، الذي قاده إلى الفوز على هايتي بنتيجة إجمالية بلغت ثمانية أهداف دون رد، قبل انتقاله إلى إنجلترا لبدء تجربته الجديدة.

ويستعد بوتشيتينو لخوض اختبار صعب مع مانشستر يونايتد أمام ليفربول، الأحد المقبل، على ملعب «أنفيلد»، في مواجهة يسعى خلالها إلى تحقيق بداية إيجابية مع فريقه الجديد.

ويرافق المدرب الأرجنتيني عدد من أعضاء جهازه الفني المعتاد، بينهم مساعداه خيسوس بيريز وميجيل داجوستينو، ومدرب حراس المرمى توني خيمينيز، إلى جانب نجله سيباستيانو، الذي يعمل في مجال العلوم الرياضية.

وتأتي بداية مهمة بوتشيتينو وسط تحديات كبيرة يواجهها الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ينتظر أن يبدأ المدرب الأرجنتيني العمل سريعًا على تحسين النتائج وإعادة الاستقرار الفني خلال المرحلة المقبلة.