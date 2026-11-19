فاجأت سيليا ماريا كوتشيتيني، والدة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اللاعب الشاب نيكو باز برسالة غير متوقعة، بعدما وصفته بأنه خليفة نجلها في منتخب الأرجنتين، خلال مراسم وداع ميسي للمنتخب، في موقف ترك اللاعب في حالة من الذهول.

وجاءت الواقعة خلال احتفالات وداع ميسي، التي أعقبت مواجهة الأرجنتين وبنين، وانتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني بثلاثة أهداف دون رد.

وكشف فابيان باز، عم اللاعب، في تصريحات لإذاعة «لا ريد» الأرجنتينية، أن نيكو خرج من غرفة تبديل الملابس وذهب لتحية والدة ميسي، التي كانت تبكي تأثرًا بوداع نجلها.

وقال: «كانت والدة ليونيل تبكي، فذهب نيكو لتحيتها لأنه يعرفها، لكنها أمسكت بيده وقالت له: أنت خليفة ابني».

وأضاف أن اللاعب لم يستوعب ما سمعه، وأخبره عقب اللقاء بأنه لا يستطيع تصديق ما حدث، موضحًا أن نيكو لم يتخيل يومًا أن يُنظر إليه باعتباره خليفة ميسي، وأن مجرد اللعب إلى جواره كان حلمًا كبيرًا بالنسبة إليه.

وأشار إلى أن نيكو، الذي يلعب ضمن صفوف كومو الإيطالي، لا يزال متأثرًا بكلمات والدة ميسي، خاصة في ظل المكانة الكبيرة التي يحظى بها قائد الأرجنتين لدى اللاعبين الشباب.