يستعد نادي ريال مدريد لتقديم مكافأة مالية ضخمة لنجمه الإنجليزي جود بيلينغهام، من خلال تحسين عقده ورفع راتبه السنوي إلى ما يصل إلى 25 مليون يورو صافيًا، في إطار مساعي النادي للحفاظ على أبرز لاعبيه وضمان استمرارهم خلال السنوات المقبلة.

ووفقًا لتقارير إعلامية، تدرس إدارة ريال مدريد تقديم عقد جديد للاعب الوسط الإنجليزي، يتضمن زيادة راتبه الحالي من 15 مليون يورو إلى ما يتراوح بين 20 و25 مليون يورو صافيًا في الموسم الواحد.

وتعني هذه الخطوة حصول بيلينغهام على زيادة سنوية قد تبلغ 10 ملايين يورو، بنسبة تصل إلى نحو 67% مقارنة براتبه الحالي، ليقترب من المستوى المالي الذي يحصل عليه زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ورغم أن عقد بيلينغهام الحالي يمتد حتى صيف 2029، فإن إدارة النادي ترغب في تحسين شروطه المالية مبكرًا، تقديرًا لدوره داخل الفريق، وسعيًا إلى ضمان استمراره ضمن العناصر الأساسية في مشروع ريال مدريد الرياضي.

ويأتي التحرك المرتقب في ظل المكانة التي يحظى بها اللاعب الإنجليزي داخل النادي، إذ تعتبره الإدارة أحد أبرز نجوم الفريق إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وتشير التقارير إلى وجود تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، رغم أن زيادة راتب بيلينغهام ستفرض التزامات مالية إضافية على ميزانية الأجور في النادي.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة ريال مدريد الرامية إلى تأمين مستقبل لاعبيه الأساسيين بعقود طويلة الأمد، مع التركيز على الحفاظ على استقرار الفريق وتعزيز قدرته على المنافسة في البطولات المحلية والقارية.