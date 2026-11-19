طمأن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، جماهير فريقه على حالته الصحية، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة، ويستعد للعودة إلى قيادة الفريق أمام كولن غداً الجمعة في الدوري الألماني، بعد غياب استمر خمس مباريات إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أفقدته الوعي خلال أحد التدريبات.

وكان كومباني قد نُقل إلى المستشفى بعدما سقط مغشياً عليه خلال تدريب للفريق في 23 أكتوبر الماضي، وخضع للعلاج من التهاب الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي.

وغاب المدرب البلجيكي عن قيادة بايرن ميونخ منذ مواجهة أرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا يوم 21 أكتوبر الماضي، التي انتهت بالتعادل 2-2.

وقال كومباني، اليوم الخميس: «كنت ممتناً للدعم الذي تلقيته. كانت فترة شاقة للغاية، وشكلت تجربة جديدة بالنسبة لي، لكن بالنظر إلى ما حدث، فقد سارت الأمور على أفضل نحو. تلقيت دعماً فورياً من النادي والأطباء، وأنا ممتن للغاية لذلك».

وأضاف: «أتمتع بصحة جيدة جداً، وأجرينا الكثير من الفحوصات، وجاءت جميع نتائجها مطمئنة».

وأوضح كومباني أن هذه الواقعة دفعته إلى إعادة التفكير في طريقة تعامله مع صحته، مشيراً إلى أنه ربما لم ينصت بالقدر الكافي إلى إشارات جسده عندما عاد لقيادة الفريق أمام أرسنال، رغم معاناته من عدوى فيروسية خلال ذلك الأسبوع.