يواجه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، منافسة من الفرنسي فيليب ديالو والياباني كوهزو تاشيما في انتخابات رئاسة الاتحاد المقررة في 18 مارس 2027، بعد إغلاق باب الترشح رسمياً، في مسعى من المرشحين لإنهاء رئاسته المستمرة منذ 11 عاماً.

وأكد «فيفا»، اليوم الخميس، أن ثلاثة مرشحين تقدموا بأوراق ترشحهم لخوض الانتخابات، وهم إنفانتينو وديالو وتاشيما، مشيراً إلى أن المرشحين المنافسين للرئيس الحالي قدما ملفيهما قبل انتهاء المهلة المحددة عند منتصف ليل الأربعاء في زيوريخ، مرفقين بخطابات ترشيح من خمسة اتحادات أعضاء لكل منهما.

ومن المقرر أن تصوت الاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء في «فيفا» لاختيار الرئيس الجديد خلال الانتخابات التي تستضيفها العاصمة المغربية الرباط في 18 مارس المقبل.

ويأتي ترشح ديالو وتاشيما في وقت يواجه فيه إنفانتينو انتقادات من اتحادات أوروبية، منذ الكشف في يوليو الماضي عن خطة سرية كان يعتزم من خلالها بيع حصص من عوائد كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، قبل التراجع عنها عقب اعتراضات واسعة.

وأوضح «فيفا»، في بيان، أن ملفات الترشح أُحيلت إلى لجنة الانتخابات لدراستها واتخاذ قرار بشأن قبول المرشحين.

وحدد الاتحاد الدولي 18 فبراير المقبل موعداً نهائياً أمام لجنة الانتخابات، المكونة من ثلاثة أعضاء، لإبلاغ الاتحادات الـ211 بأسماء المرشحين الذين اجتازوا إجراءات القبول، وسيظهرون على ورقة الاقتراع.

ويتعين على المرشحين اجتياز فحوصات الأهلية والنزاهة التي تجريها اللجنة، مع إمكانية الطعن في قراراتها لاحقاً أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في مدينة لوزان السويسرية.