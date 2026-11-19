يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إمكانية استمرار تطبيق استراحات شرب المياه خلال مباريات كأس العالم 2030، بما يسمح بإيقاف اللعب لمدة ثلاث دقائق في كل شوط، على غرار النظام الذي طُبق في مونديال 2026، في خطوة قد تؤثر على إيقاع المباريات وتمنح القنوات الناقلة فرصًا إعلانية إضافية.

وكشفت صحيفة «ذا أثلتيك» أن فيفا أدرج بندًا يتعلق بإمكانية تطبيق هذه الاستراحات ضمن وثائق مناقصة حقوق البث التلفزيوني للبطولة المقبلة، التي تستضيفها إسبانيا والبرتغال والمغرب، إلى جانب إقامة مباريات في الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي احتفالًا بمرور 100 عام على انطلاق كأس العالم.

وأوضحت الصحيفة أن إدراج البند لا يعني اتخاذ قرار رسمي باستمرار العمل بالنظام، إذ أكد مسؤولون مطلعون في فيفا أن وثائق المناقصات تتضمن احتمالات متعددة لضمان وضوح الشروط أمام الجهات الراغبة في الحصول على حقوق البث.

وأضافت أن اعتماد استراحات شرب المياه في مونديال 2030 سيحتاج إلى المرور بإجراءات الموافقة اللازمة، ولم يحسم حتى الآن ما إذا كانت ستطبق في جميع المباريات أم سيجري الاستغناء عنها.

وكان فيفا قد اعتمد استراحات إلزامية لشرب المياه خلال كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث توقفت المباريات لمدة ثلاث دقائق في كل شوط، بهدف حماية اللاعبين من تأثير الظروف المناخية ودرجات الحرارة المرتفعة.

وشمل تطبيق النظام جميع مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباريات، حتى المواجهات التي أقيمت داخل ملاعب مغلقة ومكيفة، إذ فضل الاتحاد الدولي توحيد الإجراءات بين جميع المنتخبات والملاعب لضمان تكافؤ الظروف.

ولم تقتصر آثار هذه الاستراحات على الجانب البدني، بل امتدت إلى حقوق البث التلفزيوني، بعدما أتاحت فترات التوقف فرصًا إضافية لعرض الإعلانات خلال المباريات، وهو ما منح القنوات الناقلة مساحات تجارية لم تكن متاحة بالصورة نفسها في النظام التقليدي.

وفي هذا السياق، أعلنت شبكة «فوكس» الأمريكية، التي امتلكت حقوق البث الحصرية لمونديال 2026 في الولايات المتحدة، ارتفاع إيراداتها الإعلانية بمقدار 640 مليون دولار، بنسبة 60%، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي.

وأرجعت الشبكة هذه الزيادة بصورة أساسية إلى بث مباريات كأس العالم وارتفاع أسعار الإعلانات، مع وجود عوامل أخرى أثرت على النتائج المالية، دون أن تنسب كامل الزيادة إلى استراحات شرب المياه.

ويأتي طرح استمرار هذه الاستراحات بالتزامن مع تحركات فيفا لتسويق حقوق البث التلفزيوني لنسختي كأس العالم 2030 و2034، بعدما بدأ في أكتوبر الماضي استقبال طلبات الجهات الإعلامية الراغبة في الحصول على الحقوق داخل الولايات المتحدة وبورتوريكو، وحدد 19 نوفمبر الجاري موعدًا نهائيًا لتقديم العروض.

وفي حال الموافقة على استمرار النظام، ستشهد مباريات مونديال 2030 توقفًا لمدة ثلاث دقائق في كل شوط، على غرار ما حدث في النسخة السابقة، ما قد يؤثر على إيقاع اللعب ويمنح الأجهزة الفنية فرصة للتواصل مع اللاعبين وتعديل التعليمات خلال المباراة.

ويبقى القرار النهائي بشأن تطبيق استراحات شرب المياه مرتبطًا بموافقة الجهات المختصة، في وقت يواصل فيه فيفا دراسة الجوانب التنظيمية والتجارية للبطولة التي ستقام للمرة الأولى عبر ست دول في ثلاث قارات.