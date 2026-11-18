أعلن نادي ريال مدريد تمديد عقد لاعبه التركي أردا غولر، ليستمر في صفوف الفريق الإسباني حتى عام 2032.

وانضم غولر الذي خاض مع منتخب بلاده 38 مباراة، رغم أعوامه الـ21، إلى ريال مدريد في يوليو 2023 وهو في الـ18 من عمره، قادماً من فنربخشة.

وشارك الجناح التركي في 126 مباراة مع ريال مدريد منذ انضمامه إلى صفوف الفريق، ويقدم مستويات رائعة منذ بداية الموسم الحالي، إذ سجل 4 أهداف وصنع 7 أخرى في 14 مباراة بجميع المسابقات، بعدما بات من الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأحرز غولر مع ريال مدريد 5 ألقاب، وجميعها في 2024 توزعت بين دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، كأس إنتركونتيننتل، الكأس السوبر الأوروبية، والكأس السوبر الإسبانية، فيما نال في سبتمبر الماضي جائزة أفضل لاعب واعد في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.