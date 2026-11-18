دخل جون تيري، قائد تشيلسي ومنتخب إنجلترا السابق، عالم الاستثمار الرياضي من بوابة تذكارات كرة القدم، بعدما انضم إلى مجموعة من نجوم اللعبة الحاليين والسابقين في جولة تمويل جديدة بقيمة 15.5 مليون جنيه إسترليني، لصالح منصة «ماتش وورن شيرت»، المتخصصة في بيع القمصان الأصلية التي يرتديها اللاعبون خلال المباريات.

ووفقاً لتقرير نشرته مجلة «فور فور تو»، شهدت جولة التمويل مشاركة مجموعة بارزة من الأسماء الرياضية والاستثمارية، بقيادة شركة «غاما ويفز بارتنرز»، وهي منصة استثمار عالمية متخصصة في الرياضة والتكنولوجيا، أسسها المدافع الإيطالي السابق جورجيو كيليني، إلى جانب أندريا أنييلي وروكو بينيتون، ولم يكشف عن قيمة استثمار كل لاعب أو مستثمر على حدة، فيما تبلغ قيمة جولة التمويل المعلنة 15.5 مليون جنيه إسترليني.

وشملت قائمة المستثمرين الجدد تيري، إلى جانب توسين أدارابيويو، مدافع توتنهام الحالي، والشقيقين يوريان تيمبر، لاعب أرسنال، وكوينتين تيمبر، لاعب كريستال بالاس، اللذين دخلا المشروع عبر «غوينيد كابيتال»، وهي مجموعة استثمارية خاصة بالرياضيين المحترفين.

وامتدت قائمة المشاركين إلى خارج كرة القدم، لتضم نجم كرة السلة الأمريكي كيفن دورانت، وشركة «35 في»، التابعة لشريكه ريتش كلايمان، فضلاً عن مجموعة الملاك التي تقف وراء فريقي إنديانا بيسرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وإنديانا فيفر في دوري كرة السلة النسائي.

ويأتي الاستثمار الجديد في أعقاب توسع المنصة في سوق أمريكا الشمالية، خلال العام الجاري، مع إبرام شراكات في مسابقات كبرى تشمل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ودوري كرة السلة النسائي، ودوري كرة القدم الأمريكية، ودوري الهوكي، وذلك ضمن خططها للاستفادة من الزخم التجاري المصاحب لكأس العالم 2026.

وتأسست «ماتش وورن شيرت» في أمستردام عام 2017، على يد الشقيقين تيجمان وبوب زوندرويك، بعدما بدأت الفكرة من محاولة العثور على قميص لنادي أياكس لوالدهما، وتطورت المنصة منذ ذلك الحين لتصبح شريكاً لأكثر من 450 نادياً حول العالم، وتتيح للجماهير وهواة جمع التذكارات اقتناء قمصان أصلية ارتداها اللاعبون في المباريات، من خلال المزادات الإلكترونية.