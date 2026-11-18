أبدى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اهتمامه باستضافة الأدوار النهائية لدوري الأمم الأوروبية، في خطوة قد تمنح منتخب إنجلترا فرصة خوض نصف النهائي والمباراة النهائية على أرضه، إلا أن ملف الاستضافة يواجه عقبة، تتعلق بتوافر الملاعب، وفي مقدمتها استاد ويمبلي الشهير.

وذكرت تقارير إعلامية أن إنجلترا وإسبانيا وفرنسا تواصلت مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، وأبدت رغبتها في استضافة المباريات الأربع الحاسمة للبطولة خلال الصيف المقبل، والتي تضم مباراتي نصف النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث والنهائي.

وجاء تحرك الاتحاد الإنجليزي بعدما ضمن منتخب «الأسود الثلاثة» التأهل إلى الدور ربع النهائي ضمن فرق التصنيف الأول، إثر فوزه على بطل العالم إسبانيا، ليضرب موعداً في مارس المقبل مع أحد منتخبات بلجيكا وهولندا والدنمارك والنرويج.

وبحسب نظام البطولة الجديد قد تصبح إنجلترا أول دولة تستضيف النهائيات دون أن ينجح منتخبها في بلوغ المربع الذهبي، في حال خسارته مواجهة ربع النهائي، وهو ما يضيف بعداً مختلفاً لملف الاستضافة.

وتبدو مشكلة الملاعب أبرز التحديات أمام الاتحاد الإنجليزي، إذ لا توجد حتى الآن ارتباطات معلنة لاستاد ويمبلي، خلال الفترة المحددة للبطولة، باستثناء حفلين للمغني سام فيندر في يونيو، لكنهما يأتيان بعد الموعد المقرر للمباريات.

في المقابل يرتبط ملعب الاتحاد في مانشستر بحفلات جولة فرقة «أواسيس» خلال معظم شهر يونيو، بينما يبدو استاد توتنهام هوتسبير متاحاً حتى الآن، رغم وجود ارتباطات موسيقية لفرقتي «فول أوت بوي» و«يو تو» قبل فترة المباريات وبعدها، كما يبرز استاد «هيل ديكنسون» في ليفربول، باعتباره خياراً محتملاً لاستضافة مباريات دولية كبرى للمرة الأولى.

ويرحب الاتحاد الإنجليزي بفكرة تنظيم البطولة المصغرة، خصوصاً مع اقتراب استضافة إنجلترا إلى جانب أيرلندا وويلز واسكتلندا نهائيات كأس أوروبا 2028، بما يمنح البلاد فرصة إضافية لاختبار جاهزية ملاعبها.

ولا تعد أزمة توافر الملاعب جديدة على الاتحاد الإنجليزي، بعدما اضطر إلى نقل مباراة الدرع الخيرية إلى كارديف، بسبب ارتباطات استاد ويمبلي، فيما أقيمت نسخة 2022 على استاد كينغ باور في ليستر، في ظل تعذر استخدام الملعب اللندني.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإنجليزي مواجهتي الذهاب والإياب في ربع نهائي دوري الأمم خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، قبل اتضاح فرصته في المنافسة على اللقب أو استضافة النهائيات.