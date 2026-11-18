أعلن لاعب الوسط الدولي الإسباني السابق خوان ماتا، المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2010، اليوم الأربعاء، اعتزاله كرة القدم عن عمر 38 عاماً، منهياً مسيرة حافلة بالألقاب امتدت لنحو عقدين، لعب خلالها لأندية بارزة، في مقدمتها تشلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيان.

وجاء قرار ماتا بعد انفصاله عن نادي ملبورن فيكتوري الأسترالي في سبتمبر الماضي، ليختتم مسيرته الاحترافية التي بدأت مع الفريق الرديف لريال مدريد عام 2006.

وكتب ماتا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلناً اعتزاله: «الحب يعني أحياناً أن تترك من تحبه.. شكراً لكرة القدم».

وكان ماتا ضمن الجيل الذهبي للمنتخب الإسباني الذي توج بكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، وكأس أوروبا 2012، وخاض 41 مباراة دولية بين عامي 2009 و2016، سجل خلالها 10 أهداف.

وبدأ اللاعب الإسباني مسيرته الاحترافية مع الفريق الرديف لريال مدريد، قبل أن ينتقل إلى فالنسيا، حيث برز بفضل مهاراته في صناعة اللعب، وتوج معه بلقب كأس ملك إسبانيا.

وفي عام 2011، انتقل ماتا إلى تشلسي الإنجليزي، وحقق معه لقب دوري أبطال أوروبا عام 2012، إلى جانب ألقاب أخرى، قبل انضمامه إلى مانشستر يونايتد عام 2014، حيث أمضى ثمانية أعوام حتى رحيله في 2022.

وبعد مغادرة الملاعب الإنجليزية، خاض ماتا تجارب احترافية مع غلطة سراي التركي، وفيسيل كوبي الياباني، وسترن سيدني واندررز الأسترالي، قبل انتقاله إلى ملبورن فيكتوري، آخر أنديته.

وأكد اللاعب الإسباني أن اعتزاله لن ينهي ارتباطه باللعبة، قائلاً عبر موقعه الإلكتروني: «كرة القدم لن تغادر حياتي أبداً، وهناك طرق كثيرة للاستمرار في حب هذه اللعبة، وطرق كثيرة لمواصلة استخدامها وسيلة للتطوير».

وأضاف: «قد أتوقف عن اللعب على المستوى الاحترافي، لكنني لن أتوقف أبداً عن كوني لاعب كرة قدم».

ولا يزال ماتا مرتبطاً بنادي ملبورن فيكتوري، بعدما استحوذ على حصة أقلية في ملكيته، كما يمتلك حصصاً استثمارية في فريق ألبين المنافس في بطولة العالم للفورمولا واحد، ونادي سان دييغو إف سي المشارك في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وإلى جانب مسيرته الرياضية واستثماراته، شارك ماتا عام 2017 في تأسيس منظمة «كومون غول» الخيرية، متعهداً بالتبرع بما لا يقل عن 1% من راتبه لدعم المبادرات الخيرية.