سجل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ركلة جزاء بطريقة استعراضية، بعدما غطى عينيه بيده أثناء التسديد، قبل أن يفاجئ الجماهير بارتداء قناع شخصية «باتمان» الشهيرة احتفالًا بالهدف، خلال مباراة في بطولة دوري الملوك البرازيلي.

وجاء الحدث خلال مواجهة جمعت فريقي فوريا وبودباه فونكبول، على ملعب «ترايدنت أرينا» بمدينة جوارولوس البرازيلية، ضمن منافسات دور المجموعات من البطولة.

وحضر نيمار المباراة بصفته شريكًا في ملكية فريق فوريا، برفقة زميليه السابقين في سانتوس، فيليب كوتينيو وآرثر، قبل أن يشارك في تنفيذ ركلة جزاء وفقًا للقواعد الخاصة بالبطولة.

وعندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2، حصل فوريا على فرصة لتنفيذ ما يعرف باسم «ركلة جزاء الرئيس»، وهي إحدى القواعد التي تتيح لرئيس الفريق أو مالكه المشاركة في تسديد ركلة جزاء خلال المباراة.

وتقدم نيمار لتنفيذ الركلة، لكنه اختار طريقة غير معتادة، إذ وضع يده على عينيه لحجب الرؤية أثناء التسديد، ونجح في إرسال الكرة إلى الشباك، مانحًا فريقه التقدم وسط احتفالات الجماهير.

ولم يتوقف الاستعراض عند تسجيل الهدف، إذ أخرج النجم البرازيلي قناع «باتمان» وارتداه أمام الحاضرين، قبل أن يردد عبارة «أنا هنا»، في احتفال مرتبط بإعجابه المعروف بالشخصية السينمائية.

ويُعرف نيمار بإعجابه بشخصية «باتمان»، إذ يمتلك سيارة صممت على غرار السيارة التي تستخدمها الشخصية في أفلامها، إلى جانب مروحية تحمل شعار الخفاش.

ورغم هدف نيمار، لم يتمكن فريق فوريا من الحفاظ على تقدمه، وخسر المباراة بنتيجة 5-4، لكنه كان قد ضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري الملوك البرازيلي قبل انطلاق المواجهة.

وأعاد الاحتفال غير التقليدي تسليط الاهتمام على مشاركة نجوم كرة القدم في دوري الملوك، الذي يعتمد على قواعد مختلفة عن المباريات التقليدية، ويتيح لملاك الفرق المشاركة في بعض المواقف الخاصة أثناء اللقاءات.