يتصدر 13 لاعباً من صفوف باريس سان جيرمان، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، و10 لاعبين من منتخب إسبانيا، الفائز بكأس العالم 2026، قوائم المرشحين لجوائز «جلوب سوكر» لعام 2026، التي تنطلق اليوم الأربعاء المرحلة الأولى من التصويت الجماهيري العالمي لاختيار الفائزين بها، على أن يقام حفل توزيع الجوائز في الإمارات يوم 28 ديسمبر المقبل.

ويشهد الحفل أيضاً توزيع جوائز الدوري الإسباني «لاليغا» لموسم 2025-2026، تكريماً لأبرز اللاعبين والمدربين الذين تألقوا خلال الموسم الماضي.

ويعود الفرنسي عثمان ديمبيلي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خلال النسخة الماضية، للدفاع عن لقبه ضمن قائمة تضم 26 لاعباً من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، بينهم سبعة من زملائه في باريس سان جيرمان، وهم ديزيريه دوي، وأشرف حكيمي، وخفيتشا كفاراتسخيليا، ونونو مينديز، وجواو نيفيز، وفيتينيا، وفابيان رويز، الذي ينفرد بين المرشحين بالجمع بين لقبي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم خلال عام 2026.

وتضم القائمة أيضاً ثلاثة من زملاء رويز في المنتخب الإسباني المتوج بكأس العالم، وهم باو كوبارسي ورودري ولامين يامال، إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي، الفائز بالحذاء الذهبي في المونديال، وثنائي بايرن ميونيخ هاري كين ومايكل أوليسي.

ويحضر الدوري الإسباني بسبعة مرشحين في سباق أفضل لاعب، فيما يمثل الدوري الإنجليزي الممتاز كل من ديكلان رايس وبوكايو ساكا وويليام ساليبا من أرسنال، وإيرلينغ هالاند من مانشستر سيتي، ودومينيك سوبوسلاي من ليفربول، وبرونو فرنانديز من مانشستر يونايتد.

كما يعود الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، إلى قائمة المنافسين على الجائزة التي سبق أن توج بها عام 2015.

منافسة على الجوائز الفردية

وتشهد جائزة أفضل مهاجم منافسة بين 14 لاعباً، يتقدمهم ميسي وهالاند ومبابي وكين، فيما ينفرد لويس دياز وخوليان ألفاريز بالحضور في هذه الفئة دون إدراج اسميهما ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب.

وفي فئة أفضل لاعب وسط، يتنافس 14 لاعباً، بينهم ثمانية مرشحين أيضاً لجائزة أفضل لاعب، وفي مقدمتهم جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي.

وتضم القائمة كذلك فيديريكو فالفيردي، ورايان شرقي، وإنزو فرنانديز، ومارتن أوديغارد، ونيكو باز، وبيدري.

أما جائزة أفضل مدافع، فتضم قائمتها عشرة مرشحين، بينهم أربعة لاعبين من باريس سان جيرمان، هم أشرف حكيمي وماركينيوس ونونو مينديز وويليان باتشو، إلى جانب باو كوبارسي وويليام ساليبا ومارك كوكوريلا وغابرييل ماغالهايس ودايو أوباميكانو وفيديريكو ديماركو.

ويعد ديماركو المدافع الوحيد بين المرشحين الذي لم يشارك في كأس العالم 2026، كما ينافس على جائزة أفضل لاعب.

وفي سباق أفضل حارس مرمى، تضم القائمة الحراس الثلاثة للمنتخب الإسباني المتوج بكأس العالم، أوناي سيمون ودافيد رايا وخوان غارسيا، إلى جانب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، الذي شارك في نهائي المونديال الذي أقيم في نيوجيرسي.

الكرة النسائية

وعلى مستوى كرة القدم النسائية، تتقدم ألكسيا بوتياس وإيوا بايور وميلشي دومورناي قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة، فيما تغيب أيتانا بونماتي، الفائزة بالجائزة في النسخ الثلاث الماضية، بعد موسم عانت خلاله من الإصابات مع برشلونة.

ورغم غياب بونماتي عن المنافسة الفردية، يحضر برشلونة ضمن الأندية الستة المرشحة لجائزة أفضل نادٍ للسيدات، بعد تتويجه بأربعة ألقاب خلال عام 2026.

وينافس فريق برشلونة للرجال بدوره على جائزة أفضل نادٍ، إلى جانب أبطال المسابقات المحلية والقارية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى والبرازيل والسعودية.

أفضل مدرب وصاعد

وفي فئة أفضل مدرب، يتصدر لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، ولويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني المتوج بكأس العالم، قائمة تضم عشرة مرشحين، من بينهم ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، وسيسك فابريغاس مدرب كومو، وأوناي إيمري مدرب أستون فيلا.

وتشهد جائزة أفضل لاعب صاعد منافسة بين 14 موهبة شابة، يتقدمهم باو كوبارسي، إلى جانب يان ديوماندي وإندريك وكارلوس إسبي وأردا غولر، ولينارت كارل لاعب بايرن ميونيخ، ووارن زائير إيمري من باريس سان جيرمان.

رونالدو يدافع عن لقبه

وعلى صعيد جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، يسعى البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، إلى الاحتفاظ باللقب الذي يحتكره منذ عام 2023.

ويواجه رونالدو منافسة من زميليه في النصر جواو فيليكس وساديو ماني، ومواطنه روبن نيفيز لاعب الهلال، وثنائي الأهلي إيفان توني وإدوارد ميندي، والمغربيين ياسين بونو وسفيان رحيمي، إلى جانب المكسيكي خوليان كينيونيس، أحد أبرز نجوم كأس العالم 2026.

ويعد مصعب الجوير، لاعب القادسية، السعودي الوحيد ضمن قائمة المرشحين العشرة.

جائزة جديدة للأندية التاريخية

وتشهد النسخة الحالية استحداث «جائزة النادي التاريخي باختيار الجماهير»، تكريماً للأندية صاحبة الإرث الكروي العريق والقواعد الجماهيرية الممتدة عبر أجيال.

ويتصدر ريال مدريد قائمة تضم 16 نادياً من 11 دولة في أوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، من بينها ميلان وبايرن ميونيخ وليفربول وبنفيكا وبوكا جونيورز وفلامنغو والأهلي المصري.

ويُحسم التصويت في الجولة الأولى لهذه الجائزة بالكامل بأصوات الجماهير.

التصويت الجماهيري

ويستمر التصويت الجماهيري في 12 فئة من أصل 14 حتى 30 نوفمبر الجاري، عبر الموقع الإلكتروني vote.globesoccer.com، حيث يختار عشاق كرة القدم المرشحين المتأهلين إلى المراحل النهائية.

وفي الجولة الثانية، تُجمع أصوات الجماهير مع أصوات لجنة تحكيم «جلوب سوكر»، التي تضم شخصيات كروية بارزة، من بينها مارتشيلو ليبي وأنطونيو كونتي وإيكر كاسياس ولويس فيغو، لتحديد الفائزين.

وقال توماسو بيندوني، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«جلوب سوكر»، إن الإمارات ستستضيف مجدداً نخبة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية خلال حفل توزيع الجوائز، معرباً عن تطلعه إلى الاحتفاء بالمرشحين والفائزين في النسخة السابعة عشرة، التي ستشهد أيضاً توزيع جوائز الدوري الإسباني.

وتواصل «جلوب سوكر» شراكتها مع شركة «بيوند للتطوير العقاري»، الراعي الرئيسي للجوائز للعام الثالث على التوالي.

وأكد عادل تقي، الرئيس التنفيذي للشركة، اعتزازها بمواصلة دعم الحدث، مشيراً إلى أن الشراكة تستهدف المساهمة في تكريم إنجازات اللاعبين والمدربين والأندية.

جوائز الدوري الإسباني

وإلى جانب جوائز «جلوب سوكر»، يشهد الحفل توزيع جوائز الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، وتكريم الفائزين الذين حُسمت أسماؤهم مسبقاً.

ويتسلم لامين يامال، نجم برشلونة، جائزة أفضل لاعب في الموسم، فيما ينال مدربه هانسي فليك جائزة أفضل مدرب.

ويحصد كارلوس إسبي، مهاجم ريال مدريد الحالي، جائزة أفضل لاعب تحت 23 عاماً، تقديراً لتألقه مع ليفانتي خلال الموسم الماضي.

كما يتسلم أردا غولر، لاعب ريال مدريد، جائزة أفضل هدف في الموسم، عن تسديدته من داخل نصف ملعب فريقه أمام إلتشي في مارس 2026، فيما تذهب جائزة أفضل تصدٍ إلى خوان غارسيا، حارس برشلونة، عن تصديه أمام إسبانيول في ديربي المدينة خلال يناير الماضي.

وكانت النسخة الماضية من جوائز «جلوب سوكر» قد استقطبت أكثر من 30 مليون صوت من الجماهير في أكثر من 200 دولة وإقليم.

وتتضمن النسخة السابعة عشرة 14 فئة رئيسية، إلى جانب جوائز المسيرة الرياضية والجوائز الخاصة، فيما تشمل الفئات الاثنتا عشرة المفتوحة للتصويت الجماهيري أفضل لاعب، وأفضل لاعبة، وأفضل نادٍ للرجال، وأفضل نادٍ للسيدات، وأفضل مدرب، وأفضل مهاجم، وأفضل لاعب وسط، وأفضل مدافع، وأفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب صاعد، وأفضل لاعب في الشرق الأوسط، وجائزة النادي التاريخي باختيار الجماهير.