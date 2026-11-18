اعتمدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال اجتماعها التاسع الذي عقد اليوم الأربعاء في العاصمة التايلاندية بانكوك، برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد، إقامة نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية خلال الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028.

وأكدت اللجنة أن تعديل موعد البطولة يهدف إلى توفير أفضل الظروف للاعبين والاتحادات الوطنية المشاركة والجماهير والشركاء، بما يسهم في نجاح البطولة القارية.

وجاء القرار بعد مصادقة اللجنة التنفيذية على توصية لجنة تنظيم كأس آسيا، التي أقرت إعادة جدولة البطولة في وقت سابق من نوفمبر الجاري، بهدف تهيئة الظروف المناسبة لإقامة المنافسات.

وأعرب أعضاء اللجنة التنفيذية عن تقديرهم للاتحاد التايلاندي لكرة القدم على حسن استضافة وتنظيم الاجتماع، الذي تزامن مع استعدادات تايلاند لاستضافة حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2026، غداً الخميس.

وتستضيف تايلاند أيضاً منافسات كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2026، التي انطلقت اليوم الأربعاء، بمشاركة منتخب الإمارات، الذي يستهل مشواره في البطولة غداً الخميس.