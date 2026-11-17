حضر المدرب الإسباني بيب غوارديولا، اليوم الثلاثاء، مباراة نادي دبي لكرة السلة وضيفه أناضولو إفيس التركي في صالة كوكاكولا أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الأوروبي لكرة السلة «يوروليغ».

وجذب غوارديولا، المدرب السابق لبرشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي، الأنظار، في زيارة تعكس شغفه بكرة السلة واهتمامه بمنافساتها.

ويأتي حضور المدرب الإسباني، أحد أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم، في ظل الاهتمام المتزايد بمباريات نادي دبي، الذي يواصل مشاركته في البطولة الأوروبية، مستضيفاً على أرضه نخبة من أبرز الأندية والنجوم في القارة.