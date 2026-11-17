كشف واين روني، نجم منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق، أنه فكر في الانتحار خلال مسيرته كلاعب، مؤكداً أنه قضى السنوات الأولى من مسيرته في صراع مع مشاكل الصحة النفسية وإدمان شرب الكحول.

وقال روني خلال بودكاست «لايف آت ذا ميدبوينت»، اليوم الثلاثاء، إنه كان يقضي يومين متتاليين في الشرب داخل منزله، مشيراً إلى أنه وصل في أسوأ لحظاته إلى التفكير في إنهاء حياته.

وأضاف: «استمر ذلك حتى منتصف العشرينيات من عمري حتى وصلت للقاع، وصلت إلى مرحلة كنت أفكر فيها في ‌الانتحار. لم أكن أرغب في الوجود مع ‌أي شخص، ولم أكن أرغب في رؤية الناس في الشوارع، أو ‌دخول المتاجر».

وأكد روني أن ما حدث دفع زواجه إلى حافة الانهيار، لكن زوجته كولين ​لعبت دوراً كبيراً ‌في تعافيه، مشيراً إلى أنه رغم ذلك لم يشعر بأن إدمان الكحول أثر على أدائه في الملعب، موضحاً: «كنت أشعر دائماً بالراحة في الملعب، لكن كنت أعاني بشدة في ​كل شيء ⁠آخر».

وكشف روني أنه رغم حضوره جلسات علاجية في النهاية، لكن الثقافة السائدة حول الصحة النفسية والرجولة في عالم كرة ⁠القدم منعته من طلب المساعدة في وقت مبكر.

واعتزل روني كرة القدم ​عام 2021، وعمل في التدريب منذ ذلك الحين، وكان آخر مناصبه تدريب بليموث أرجيل في 2024، وجمع بين مسيرته التدريبية والعمل كمحلل رياضي.