بين الموهبة الاستثنائية والتصرفات المثيرة للجدل، عاش الإيطالي ماريو بالوتيلي مسيرة كروية متقلبة، جعلته أحد أكثر اللاعبين إثارة للجدل في جيله. مهاجم امتلك قدرات فنية استثنائية، حتى إنه اعتقد يوماً أنه بمستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لكنه لم ينجح في استثمار إمكاناته ليصبح أحد أفضل لاعبي العالم، بعدما طغت أزماته خارج الملعب على إنجازاته داخله.

وبعد مرور 15 عاماً على احتفاله الشهير بقميص «لماذا أنا دائماً؟» عقب تسجيله هدفاً في شباك مانشستر يونايتد، لا يزال بالوتيلي، البالغ 36 عاماً، يمارس كرة القدم، لكن هذه المرة في دوري الدرجة الأولى الإماراتي، بقميص الاتفاق، في محطة مختلفة من مسيرة شهدت اللعب مع 13 نادياً في 6 دول.

بدأت رحلة بالوتيلي بعيداً عن أكاديميات الأندية الكبرى، قبل أن ينضم إلى إنتر ميلان عام 2006، حيث عمل تحت قيادة روبرتو مانشيني، الذي لعب دوراً مهماً في تطويره، وساعده على التتويج بالدوري الإيطالي موسم 2007-2008، وهو في السابعة عشرة من عمره.

كما أحرز مع إنتر ثلاثة ألقاب للدوري الإيطالي ولقب دوري أبطال أوروبا، ولكن وصول البرتغالي جوزيه مورينيو كشف مبكراً عن صعوبة التعامل مع شخصية المهاجم الإيطالي، بعدما دخل معه في خلافات متكررة، ووصفه بأنه لاعب يصعب التحكم فيه.

وألقت شبكة «بي بي سي»، الضوء على مسيرة بالوتيلي، مشيرة إلى أنه في أغسطس 2010، انتقل إلى مانشستر سيتي تحت قيادة مانشيني، ليبدأ فصلاً جديداً من الإثارة داخل الملعب وخارجه. وسجل 30 هدفاً في 80 مباراة، وأسهم في تتويج الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2011، وإنهاء انتظار دام 35 عاماً لتحقيق لقب كبير، قبل أن يصبح أحد أبطال اللحظة التاريخية التي قادت سيتي إلى لقب الدوري الإنجليزي عام 2012، بعدما صنع هدف سيرجيو أغويرو القاتل أمام كوينز بارك رينجرز.

وفي إنجلترا، لم تكن الحكايات المثيرة بعيدة عن حياته اليومية، إذ شهد منزله في تشيشاير حريقاً عام 2011 بسبب ألعاب نارية أشعلها أحد أصدقائه داخل الحمام، قبل أيام من تسجيله هدفاً في مرمى مانشستر يونايتد، واحتفاله الشهير بالكشف عن قميص يحمل عبارة «لماذا أنا دائماً؟».

وبينما ارتبط اسمه بمواقف غريبة ومشكلات انضباطية، ظل يقدم لحظات كروية لا تنسى، أبرزها تمريرته الحاسمة لأغويرو في اللحظة الأخيرة، التي منحت مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي عام 2012.

وكانت بطولة كأس أوروبا 2012 أفضل محطات بالوتيلي الدولية، بعدما سجل ثلاثة أهداف، بينها ثنائية تاريخية في مرمى ألمانيا بنصف النهائي، ليقود إيطاليا إلى المباراة النهائية، ويحصل على مكان بين هدافي البطولة، لكنه لم يتمكن من البناء على ذلك التألق، واكتفى خلال مسيرته الدولية بـ36 مباراة و14 هدفاً، وسط معاناته المتكررة من العنصرية، رغم اعتزازه بهويته الإيطالية وجذوره الغانية.

وفي يناير 2013، انتهت علاقته بمانشيني بعد خلاف حاد في التدريبات، لينتقل إلى ميلان، قبل أن يخوض تجربة غير موفقة مع ليفربول عام 2014، بعدما اكتفى بهدف واحد في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي. ووصف لاحقاً انتقاله إلى أنفيلد بأنه أسوأ خطأ في حياته.

وتنقلت مسيرته بعد ذلك بين نيس ومارسيليا وبريشيا ومونزا الإيطالي، ثم أضنة ديمير سبور التركي وسيون السويسري وجنوى، دون أن يستقر طويلاً في أي محطة، ليصل في النهاية إلى الملاعب الإماراتية.

ورغم أن بالوتيلي لم يحقق الحلم الذي رسمه لنفسه بمنافسة ميسي ورونالدو، فإنه لا يزال يجد متعة في ممارسة اللعبة، خصوصاً أن وجود شقيقه إلى جانبه يمنحه شعوراً مختلفاً بالسعادة والاستقرار، وهكذا، تتحول نهاية مسيرة اللاعب الذي شغل عناوين الصحف العالمية لسنوات من صخب الملاعب الأوروبية إلى حكاية أكثر هدوءاً، عنوانها الاستمتاع بكرة القدم بعيداً عن ضغوط النجومية.