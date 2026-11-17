اكتسح منتخب البرازيل نظيره السنغافوري بسبعة أهداف دون رد، في مباراة ودية أقيمت اليوم الثلاثاء على الملعب الوطني في سنغافورة، شهدت تألق نجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور، الذي سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» خلال 12 دقيقة من الشوط الأول.

وفرض فينيسيوس نفسه نجماً للمباراة بتسجيله أهدافه في الدقائق 9 و15 و21، فيما أضاف إندريك (31)، وإستيفاو (51)، ورايان (65)، وراوول سوهيمي بالخطأ في مرمى فريقه (74)، بقية أهداف المنتخب البرازيلي.

وحقق المنتخب البرازيلي أكبر انتصار له منذ فوزه على الصين بنتيجة 8-0 في 10 سبتمبر 2012، على ملعب أرودا بمدينة ريسيفي.

وكان فينيسيوس قد سجل هدفي البرازيل في المباراة الودية السابقة أمام اليابان، التي انتهت بخسارة منتخب بلاده بنتيجة 2-3.

وأجرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي، تغييرات واسعة على تشكيلته مقارنة بمواجهة اليابان السبت الماضي، إذ احتفظ بأربعة لاعبين فقط من التشكيلة الأساسية السابقة، من بينهم فينيسيوس.

وتابع أنشيلوتي المباراة من المدرجات إلى جانب رافينيا، نجم برشلونة الإسباني، بعد طردهما خلال مواجهة اليابان.

وفي أول مواجهة بين المنتخبين البرازيلي والسنغافوري، ارتدى برونو غيمارايس شارة القيادة، وأسهم في صناعة الهدف الأول بعد تسع دقائق، بعدما مرر كرة سريعة إلى فينيسيوس، الذي تجاوز قائد سنغافورة هاريس هارون بلمسة أولى، قبل أن يسدد بقدمه اليسرى في شباك الحارس عزوان محبوب.

وأضاف مهاجم ريال مدريد هدفه الثاني في الدقيقة 15، إثر هجمة مرتدة سريعة، بعدما هيأ إندريك الكرة لزميله غير المراقب، ليضعها في المرمى.

ورغم تصدي الحارس عزوان لمحاولة أخرى من فينيسيوس، فإن المهاجم البالغ 26 عاماً أكمل ثلاثيته في الدقيقة 21، مستفيداً من عرضية أرضية أرسلها إستيفاو، ليودع الكرة الشباك من داخل منطقة الست ياردات.

وألغى الحكم هدفاً سجله رايان، لاعب بورنموث الإنجليزي، بداعي التسلل، قبل أن يعزز إندريك تقدم البرازيل بالهدف الرابع في الدقيقة 31، بتسديدة أرضية بعيدة المدى استقرت في الزاوية اليمنى للمرمى.

كما ألغى الحكم هدفاً لإستيفاو بسبب مخالفة ارتكبها فينيسيوس، لكن جناح تشيلسي الإنجليزي نجح في تسجيل الهدف الخامس بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني، بتسديدة من حافة منطقة الجزاء غيّرت اتجاهها قبل أن تستقر في الشباك.

واصطدمت تسديدة لرايان بالعارضة، قبل أن ينجح مهاجم بورنموث في تسجيل الهدف السادس بالدقيقة 65، بعدما راوغ الحارس البديل سيازوان بخاري ووضع الكرة في المرمى.

وشهدت الدقائق الأخيرة مشاركة عدد من البدلاء، قبل أن يسجل المنتخب البرازيلي هدفه السابع في الدقيقة 74، عندما سدد آلن، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، كرة أرضية اصطدمت باللاعب السنغافوري راوول سوهيمي، وغيّرت اتجاهها إلى داخل المرمى.