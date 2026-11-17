خيّم الحزن على ملاعب كرة القدم خلال الأيام الماضية، بعدما شهدت 12 يوماً فقط رحيل أربعة لاعبين تتراوح أعمارهم بين 14 و30 عاماً، في حوادث مأساوية وقعت خلال المباريات، وأعادت إلى الواجهة مخاطر الإصابات المفاجئة والأزمات الصحية التي قد يتعرض لها اللاعبون داخل المستطيل الأخضر.

وتنوعت أسباب الوفاة بين أزمات قلبية وتوقف مفاجئ في عضلة القلب، إلى جانب إصابات خطيرة نتجت عن اصطدامات عنيفة وتسديدات مباشرة، في سلسلة من الوقائع التي صدمت الأوساط الرياضية وأثارت تساؤلات بشأن إجراءات السلامة الطبية وسرعة التدخل في الملاعب.

وكانت البداية مع الإسباني خيسوس دي ميجيل، البالغ 30 عاماً، الذي فارق الحياة في 3 نوفمبر، إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة عقب اصطدام مباشر مع حارس مرمى فريق أندورا.

وفي 7 نوفمبر، شهدت الملاعب الأرجنتينية مأساة أخرى بوفاة اللاعب والتر أراجاثاراز، البالغ 22 عاماً، بعدما تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء مشاركته في إحدى مباريات الدوري الأرجنتيني.

ولم تتوقف سلسلة الحوادث عند هذا الحد، إذ فقدت كرة القدم الإندونيسية اللاعب الشاب ياردان أخساني تقوي، البالغ 14 عاماً، في 11 نوفمبر، بعدما تعرض لنزيف داخلي حاد في الكبد إثر اصطدام قوي مع حارس مرمى الفريق المنافس، في حادثة مؤلمة طالت لاعباً في مقتبل العمر.

أما أحدث هذه الوقائع، فسجلت في 15 نوفمبر، بوفاة الأرجنتيني أبيل نونييز، البالغ 18 عاماً، بعدما تلقى تسديدة قوية ومباشرة في الرأس خلال مباراة بالدوري الأرجنتيني، ليفارق الحياة في حادثة مأساوية جديدة.

وتسلط هذه الوفيات الأربع الضوء على أهمية توفير منظومة طبية متكاملة في الملاعب، لا تقتصر على وجود المسعفين وأطقم العلاج، بل تشمل تجهيزات الإنعاش والتدخل السريع، وتوافر سيارات الإسعاف، إلى جانب الفحوص الطبية الدورية التي تساعد على اكتشاف المشكلات الصحية المحتملة.